התיאום עם צה"ל והשלב הבא בעזה: בכיר בצבא ארה"ב מדבר

ברקע הגעת הכוחות האמריקנים לישראל, בין היתר כדי לפקח על הפסקת האש בעזה, כתבנו לענייני דיפלטומטיה, עמיחי שטיין, קיים ראיון מיוחד ששודר הערב (חמישי) במהדורה המרכזית, עם דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית - סנטקום. בשיחה איתנו הוא מתייחס לשיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל, ולנוכחות האמריקנית באזור.

למעשה, מרכז התיאום הצבאי אזרחי ה-CMCC שהוקם על ידי צבא ארצות הברית בקריית גת בקושי פועל שבוע - אבל כבר עכשיו ברור: הוא יהיה מוקד מרכזי בכל הקשור לדיונים ולהחלטות של "היום שאחרי" ברצועת עזה. טים הוקינס, הוא דובר פיקוד מרכז האמריקני, ויועצו הבכיר של ברד קופר – מפקד הפיקוד, שהקים ומנהל את מרכז התיאום. כעת, בראיון מיוחד, הוא מדבר על המעורבות האמריקנית בכל מה שקורה בעזה.

יש לא מעט גורמים ישראלים שמביעים חשש מהמעורבות האמריקנית האינטנסיבית כל-כך, את העובדה שהממשל קובע מה יהיה ברצועה – וגם כמה עוצמתית והאם בכלל תהיה תגובה ישראלית על הפרות ארגון הטרור. בשבועות האחרונים נזרקים לאוויר שמות של מדינות שאמורות להיות חלק מהכוח הבינלאומי שיכנס לרצועת עזה – ונציגי אותם מדינות אמורים לשבת לצד האמריקנים בבסיס.

השיח לגבי ההמשך מתקיים מול בכירים בדרג המדיני – אבל גם בדרג הצבאי. הרמטכ"ל אייל זמיר נמצא בקשר רציף עם מפקד סנטקום קופר, ונפגש היום עם סגן הנשיא ואנס. השליחים קושנר וויטקוף נפגשו השבוע עם ראש אמ"ן וראש אגף התכנון.

לארצות הברית חשוב להבהיר שלא יהיו "מגפיים על קרקע", כלומר חיילים אמריקנים בתוך רצועת עזה. מעבר לזה גם חשוב לממשל להבהיר – שגם אם יש הפרות של הפסקת האש, המטרה היא להמשיך קדימה. "ואקום, הוא הדבר הכי טוב שיכול לקרות לחמאס", מסכמים הבכירים.