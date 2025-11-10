תחקיר התחקירים: "הוועדה לא תסתיים בלי מסקנות אישיות"

תחקיר התחקירים נחשף: אלוף (במיל') סמי תורג'מן, שבדק את תחקירי צה"ל על מחדלי 7 באוקטובר, מתח ביקורת חריפה על הצבא, כשטען: "חלק מהתחקירים לא ראויים". הפרשן הצבאי של i24NEWS, ידיעות אחרונות ו-Ynet, דיווח הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית" בנוגע למסקנות כי תורג'מן הבהיר לרמטכ"ל אייל זמיר, שהוא לא רואה את הדו"ח מסתיים מבלי שיהיו בו מסקנות אישיות. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד

הקצין הבכיר ביותר שנמצא כעת בשירות ואליו מכוון תורג'מן, הוא האלוף שלומי בינדר, מי שהיה ראש חטיבת המבצעים במטה הכללי ב-7 באוקטובר, ונמצא שהתחקיר שבוצע בעניינו לא היה מקצועי. מסקנה נוספת של הוועדה היא שבינדר יכול היה לבצע שורה של פעולות במהלך הלילה שקדם למתקפה, שהיו עוזרות לצה"ל להגיע לתוצאה אחרת. למעשה, תורג'מן סבור שנכון שהרמטכ"ל ינקוט צעדים אישיים בכלל, גם כלפי קצינים שהשתחררו למשל מצה"ל, ביניהם אלופים לשעבר ותתי אלופים, גם באופן סמלי.