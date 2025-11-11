צה"ל השמיד מבנים ששימשו את חיזבאללה בדרום לבנון
הצבא ממשיך לפעול נגד התעצמות ארגון הטרור • בנוסף, איתרו הלוחמים והשמידו אמצעי לחימה ישנים • נשיא סוריה א-שרע על הסכמי אברהם: "לא נלך למו"מ ישיר עם ישראל" • כל העדכונים
צה"ל ממשיך לפעול נגד תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון. הבוקר (שלישי) עדכן דובר צה"ל כי הושמדו מספר מבנים ששימשו את ארגון הטרור בכפר חולא. בנוסף, איתרו הלוחמים והשמידו אמצעי לחימה ישנים שנמצאו באותם מבנים. נשיא סוריה אחמד א-שרע על הסכמי אברהם: "לא נלך למו"מ ישיר עם ישראל".
מטה משפחות החטופים פרסם את עמדתו ביחס להצעת החוק לכליאת והעמדת מבצעי טבח ה-7 באוקטובר לדין. לפי הנוסח המוצע, שגובש ע"י הצוות המשפטי של מטה המשפחות בהובלת פרופסור דנה פוגץ', אין לנפגעים ייצוג בצוות ההיגוי, לא ברור מעמדם ואין להם זכות להשתתף בהליכי קבלת ההחלטות. על כן, דרישת מטה המשפחות היא שכל הצעת חוק אשר תדון בנושא, תיקח בחשבון כגורם מרכזי את נפגעי העבירה עצמם
תיעוד: הרב הראשי לצה"ל תא"ל הרב אייל קרים מצדיע לארונו של סגן הדר גולדין ז"ל (ינון שלום יתח)
"שאגת הארי": התרגיל הצבאי ביהודה ושומרון ובבקעה והעמקים נמשך, במסגרתו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב באזור. אין חשש לאירוע ביטחוני (ינון שלום יתח)
נשיא סוריה אחמד א-שרע התייחס להסכם נורמליזציה עם ישראל אותו מנסה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לקדם ואמר כי מדינתו לא תנהל משא ומתן ישיר: "אנחנו לא הולכים לשיחות ישירות כרגע. לסוריה יש גבולות עם ישראל, וישראל כובשת את רמת הגולן מאז 1967. אולי הממשל האמריקני עם הנשיא טראמפ יעזור לנו להגיע למשא ומתן מסוג זה" (עמיחי שטיין)