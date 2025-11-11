נשיא סוריה אחמד א-שרע התייחס להסכם נורמליזציה עם ישראל אותו מנסה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לקדם ואמר כי מדינתו לא תנהל משא ומתן ישיר: "אנחנו לא הולכים לשיחות ישירות כרגע. לסוריה יש גבולות עם ישראל, וישראל כובשת את רמת הגולן מאז 1967. אולי הממשל האמריקני עם הנשיא טראמפ יעזור לנו להגיע למשא ומתן מסוג זה" (עמיחי שטיין)