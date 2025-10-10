הותר לפרסום: רס״ל (מיל׳) מיכאל מרדכי נחמני נפל בקרב בצפון רצועת עזה

צה״ל התיר לפרסום הבוקר (שישי) כי רס״ל (מיל׳) מיכאל מרדכי נחמני, בן ה-26 מדימונה, לוחם טכנולוגיה ואחזקה בגדוד ההנדסה הקרבית 614, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. מתחקיר ראשוני עולה כי החלל נהרג כתוצאה מירי צלף בפאתי שכונת שאטי בעזה. מתחילת המלחמה נפלו 914 לוחמי צה"ל.

האירוע הטרגי מתרחש במקביל לנסיגת כוחות צה״ל מרצועת עזה אתמול. איזור מחנה הפליטים שאטי הוא איזור תמרון של צה״ל בתקופה האחרונה מאז החל מבצע מרכבות ב׳. מדובר באחת הנקודות העמוקות ביותר של הלחימה ולאור הסכ הפסקת האש הכוחות החלו בנסיגה ממנו וקיפלו את המגננים. ככל הנראה מחבל ניצל את המצב וירה את הכדור לעבר מיכא״ל ז״ל שהרג אותו במקום.

חמאס רואים בכך ״הישגים נוספים״ רגע לפני הפסקת המלחמה, בתגובה צה״ל חיסל שני מחבלי חמאס ומקווה להראות בכך שלכל הפרה של ההסכם תהיה תגובה.