פרטים חדשים על מסמך חמאס: הטייסים - "הגורם המשפיע ביותר"

מסמכי מודיעין צבאי של חמאס, שנחשפו לראשונה אמש (חמישי) ב־i24NEWS, משרטטים תמונה מטרידה על האופן שבו הארגון בחן את ישראל בחודשים שקדמו ל־7 באוקטובר. בניגוד לטענות שנשמעו לאחר הטבח, המסמך מצביע על מעקב הדוק אחר המתרחש בישראל - החל מהפגנות המחאה ועד ביטויי סרבנות ושיח ציבורי על משבר הכשירות בצה"ל.

במסמך, שנשלח ישירות לידיו של יחיא סינוואר, נכתב בין היתר כי "הטייסים בחיל האוויר הם הגורם המשפיע ביותר", בשל מספרם המוגבל ואיכותם הקריטית. עוד נכתב כי חששם מהעמדה לדין בינלאומי "מגביר את תקיפות עמדתם" - מה שמלמד על הערכה מצד חמאס כי זהו תחום רגיש במיוחד לישראל.

המסמך מתייחס גם לסקטורים נוספים בצה"ל: מספר הפרמדיקים הצבאיים, לוחמי שייטת 13 וחובשים קרביים, לצד אזכור ישיר לארגון "אחים לנשק", שטען כי כ־10,000 לוחמי מילואים חתומים על סרבנות. כל אחד מהסקטורים הללו סומן כנקודת תורפה פוטנציאלית בעיני חמאס.