בני זוג בני 70 נרצחו מפגיעה ישירה בביתם ברמת גן

ירי נרחב מאיראן הלילה (רביעי) לאזורים נרחבים בישראל. טיל מצרר ששוגר ולא יורט גרם לנפילות בזירות רבות. באחת הזירות - פגיעה ישירה בבית ברמת גן, בני זוג בני 70 נרצחו. מסתמן כי בני הזוג לא שהו במרחב המוגן.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

כ-15 זירות נפילה באזורים שונים במרכז הארץ בעקבות השיגורים האחרונים מאיראן. הרס רב בזירת הנפילה ברמת גן, מרפסת הבית קרסה. לחובשים ולפרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה לא נותר אלא לקבוע את מותם של שני הפצועים.

בנוסף, בבני ברק גבר בן 25 נפצע קל מפציעת רסיסים.

פרמדיק מד"א ענבר גרין וחובש מד"א נפתלי הלברשטט שהגיעו לזירה ברמת גן, סיפרו: "ראינו עשן שעולה מבניין עם הרס רב, שברי זכוכיות, מבין ההריסות ראינו שני נפגעים מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות קשות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך הם היו ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם במקום. יחד עם צוותי מד"א נוספים, אנחנו ממשיכים לסרוק אחר פצועים נוספים וערוכים להעניק טיפול רפואי נוסף במידת הצורך", סיפרו.