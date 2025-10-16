אפילו טראמפ הריע: שיחה עם הגיבור שזכה לתשואות בכנסת

הכנסת הריעה השבוע לגיבור ישראל סמ"ר במילואים ארי שפיץ, לוחם גבעתי שהוא גם אזרח אמריקני. שפיץ בן ה-23 נפצע אנוש בפיצוץ מטען בעזה ואיבד את שתי רגליו ואחת מידיו. גילה צוקרון גולן כתבתנו שמעה ממנו על ההתרגשות העצומה - והרגע בו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעצמו, מחא לו כפיים.

כאמור, ארי אמנם מתורגל בראיונות והוזכר בתקשורת לא מעט פעמים, אבל גם הוא הופתע מהאזכור של שמו בנאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומהפרסום שלו בעולם. "אמרו לי שאולי יזכירו את שמי - אבל כשראש הממשלה מדבר עליך במהלך אירוע היסטורי ומיוחד, אי אפשר באמת להיות מוכנים לזה", אמר, "בנוסף, לא כל יום עשרות ערוצי תקשורת בעולם מראים את הפנים שלך. זו באמת תחושת גאווה עצומה של כל הדבר הזה שעברנו בשנתיים האחרונות".

הוא נפצע בקרב ברצועת עזה לאחר ארבעה חודשי לחימה, ושני חבריו נפלו בקרב. כיום, הוא עדיין נמצא בשיקום מהפציעה - כשרוחו המיוחדת עזרה לו לשרוד, היום הוא עומד בעזרת שתי פרוטזות ברגליים, ויש לו עוד אחת ביד, אבל גם היום הוא לא שוכח להסתכל על המצב גם בהומור. "תמיד אהבתי הומור וזו דרך אחת של התמודדות, ותמיד כשזה בא ברגע הנכון ובטאקט - זה תמיד נכון", סיפר.

את הרגע שבו הוזכר על ידי האיש החזק בעולם שפיץ לא ישכח, אבל אחרי שפציעתו הפכה אותו למפורסם בעל כורחו, הוא בוחר לחזור על המסר שאותו הוא נושא תמיד. "אנחנו צריכים להבין איך עובדים ביחד למען עתיד טוב יותר - עם הדעות והעמדות של כל אחד ואחת", סיכם שפיץ.