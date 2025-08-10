בהנחיית זמיר: תרגיל פתע בצה"ל לבחינת מוכנות לאירוע מתפרץ
צה"ל פתח לפנות בקר בתרגיל "עלות השחר", לבדיקת מוכנות המפקדה הכללית ומפקדות ראשיות לאירוע רחב היקף, מורכב ורב זירתי • אחרי החלטת בג"ץ, בממשלה ידונו בהקמת ועדת חקירה לאסון 7.10 • היום ה-674 למלחמה
היום ה-674 למלחמה: בהנחיית הרמטכ"ל אייל זמיר, צה"ל החל לפנות בוקר (ראשון), בתרגיל פתע לבדיקת מוכנות לאירוע מתפרץ. אחרי החלטת בג"ץ, בממשלה ידונו בשעה 11:00 בהקמת ועדת חקירה לאסון השבעה באוקטובר.
דיווחים לבנוניים כי מטוסי קרב ישראליים חגים מעל מחוז בעלבכ - אל-הרמל, שבצפון-מזרח לבנון (איילי כהן)
דיווחים פלסטיניים על שני הרוגים ופצועים נוספים לאחר שכוחות צה"ל פתחו באש לעבר ממתינים לסיוע ליד צומת נצרים במרכז רצועת עזה (איילי כהן)
בממשלה ידונו בשעה 11:00 בהקמת ועדת חקירה לאסון השבעה באוקטובר - בהמשך להחלטת בג"ץ. הדיון הקודם התקיים בתחילת מאי אז הוחלט לדחות את ההחלטה ב90 ימים לנוכח הרחבת הלחימה. גם הפעם צפויים לדחות לאור הרחבת הלחימה (נדב אלימלך)
סולימאן אל-עובייד, כדורגלן מעזה שכונה "פלה הפלסטיני", נהרג על פי הדיווחים ביום רביעי האחרון מירי של צה"ל סמוך למרכז חלוקה. כוכב ליברפול מוחמד סלאח המצרי שיתף את הציוץ של אופ"א וביקש לדעת כיצד מת ומתי. האירוע מעסיק מליוני אוהדי כדורגל בעולם (שרון ניסים)
בהנחיית הרמטכ"ל אייל זמיר, צה"ל החל לפנות בוקר בתרגיל פתע, "עלות השחר", לבדיקת מוכנות המפקדה הכללית ומפקדות ראשיות לאירוע מתפרץ, רחב היקף, מורכב ורב זירתי. במסגרתו יתורגלו תרחישים בהפתעה ואירועים רב-זירתיים בכל זירת המלחמה