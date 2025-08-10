סולימאן אל-עובייד, כדורגלן מעזה שכונה "פלה הפלסטיני", נהרג על פי הדיווחים ביום רביעי האחרון מירי של צה"ל סמוך למרכז חלוקה. כוכב ליברפול מוחמד סלאח המצרי שיתף את הציוץ של אופ"א וביקש לדעת כיצד מת ומתי. האירוע מעסיק מליוני אוהדי כדורגל בעולם (שרון ניסים)

