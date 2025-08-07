ט"ו באב בצל המלחמה: אלמנות צה"ל שאיבדו את בני זוגן - ומצאו אהבה חדשה

מומלצים -

אודיה וליאור לא רואות עצמן גיבורות, הן מעדיפות להתמודד עם החיים עצמם, עם הקושי והאובדן. הן נזהרות ממילים גדולות, ולצד הכאב הן מאמינות שאפשר להמשיך הלאה, שיש עוד מקום לאהבה. בכתבה ששודרה אמש (חמישי) ב"מהדורה המרכזית", עדן בן שלוש פגשה אותן ושמעה על הכאב, הגעגועים ועל הניסיונות להמשיך הלאה, לצד בני הזוג שאיבדו.

כחודשיים לפני המלחמה, הביאה אודיה לעולם את בתה הבכורה, הילדה שהיא ובעלה מעוז פניגשטיין ז"ל שנפל בקרב ברצועת עזה, חיכו לה כל כך. שנה לאחר נפילתו של מעוז, החלו החברים של אודיה לגשש אם היא מוכנה לפתוח את הלב ולהכיר אדם חדש. היא הבינה מיד במי מדובר, אך גם היה לה ברור שלא משנה לאן יתפתח הקשר, מעוז יהיה איתה שם לאורך כל הדרך.

את סיפור החיים הזה מכירה מקרוב גם ליאור שני שהתאלמנה מעדי בעלה ואב שלוש בנותיה, לאחר 19 שנות זוגיות. למרות הקושי הבלתי נתפס, לליאור היה ברור שכאן לא מסתיימים החיים שלה, היא ידעה שהיא עוד תמצא מקום לאהבה במסע החדש שלה. למרות החיוך והאופטימיות, ההחלטה שלה להאמין ולבחור מחדש באהבה, חודשים לאחר נפילת בעלה, לא התקבלה באהדה וגררה לא מעט ביקורות מהסביבה.

הן כנראה לא היו מכירות אלמלא שותפות הגורל הכואבת שהפגישה ביניהן. ולא רק בגלל הריחוק הגיאוגרפי בין צור יצחק לסוסיא, אלא גם בגלל פערים חברתיים ואידיאולוגיים. כולם התגמדו כשהמציאות בדמות שלושה מודיעים במדים הידפקה על דלתותיהן.

לאף אחת מהן אין ספק - יש בליבן עוד מקום לאהבה גדולה, אך חיי הזוגיות לצד התואר "אלמנה" שמעולם לא בחרו בו, מזמנים גם קשיים ומורכבויות. ומלבד הסביבה והילדים, כל אחת מהן הייתה צריכה לספר על האהוב החדש גם למשפחות של עדי ומעוז, כשהפצע עוד פתוח. האהבה החדשה בחייהן אינה מחליפה לרגע את האהבה הראשונה, היא מאפשרת להן ליצור שביל חדש בדרך המפותלת בה הן צועדות, ולאחות מחדש את הלב שנשבר.

