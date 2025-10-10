טראמפ: "החטופים יחזרו בשני; אנאם בכנסת ואסע למצרים - זו עסקה נהדרת לישראל ולכולם" | עדכונים שוטפים

היום ה-736 למלחמה: נשיא ארצות הברית אישר הלילה (בין שישי לשבת) כי הוא ינאם בכנסת, וכי החטופים ישובו ארצה ביום שני הקרוב. בנתיים, לוחמי הכליאה בבתי הסוהר החלו לאגד את האסירים הביטחוניים העומדים בפני שחרור בעסקה.

חשש לאירוע חדירת מחבלים בישוב עלי זהב - האירוע הסתיים (לי עייש) טראמפ: "החטופים יחזרו בשני; אנאם בכנסת ואסע למצרים - זו עסקה נהדרת לישראל ולכולם" (נדב אלימלך) https://x.com/i/web/status/1976774569748021272 בשעה זו, אלפי לוחמי הכליאה בבתי הסוהר ולוחמי יחידת 'נחשון' פועלים למימוש החלטת הדרג המדיני בנגזרת הארגונית 'דרך ארץ 2' בכדי לאפשר חזרת החטופים הביתה. כך, החלה העברת האסירים לקראת שחרור ריכוז בשני מתקנים: מרביתם בקציעות. היתר- בעופר (לי עייש)