"הונחו לא לחייך": המדינה תגרש את משתתפי המשט לעזה – ותשלם על הטיסה

"משט הסומוד", שיצא מספרד בחודש שעבר ואליו הצטרפו בהמשך עשרות כלי שיט ממדינות שונות, נעצר אתמול (חמישי) במהלך יום הכיפורים על ידי לוחמי שייטת 13 וכוחות נוספים של צה"ל. הלוחמים עלו על הסיפונים, השתמשו בזרנוקי מים ובאמצעים לפיזור הפגנות והשתלטו על הספינות, ללא התנגדות מצד הפעילים הפרו פלסטינים.

עם הגעת כלי השיט לנמל אשדוד, בישראל התקבלה החלטה לגרש את משתתפי המשט כמה שיותר מהר כאשר המדינה תישא בעלויות כרטיסי הטיסה של כל מאות משתתפי המשט. במקביל, המדינה שוקלת לחכור מטוס כדי להטיס ביחד את כל הפעילים האירופאים יחדיו. יצוין כי 473 פעילים כבר עברו שימוע לפני הגירוש. מעל 200 פעילים ויתרו על זכות שעניינם יידון בפני דיין, והם יורחקו מיידית מגבולות המדינה.

גורם הבקי בפרטי האירוע סיפר ל-i24NEWS: " משתתפי המשט קיבלו הנחיה להימנע מחיוכים כדי לא לאפשר לישראל לצלם אותם כשהם מחוייכים ובכך להרוס את הנרטיב שישראל חוטפת אותם. בקרי הגבול זרמו עם ההזיה, וניסו להצחיק אותם, כשבמקביל משתתפי המשט התאמצו לא להישבר ולצחוק..".

אתמול במשרד החוץ הודיעו עם תום ההשתלטות על המשט: "הפרובוקציה של 'חמאס-סומוד' הסתיימה. אף אחת מהסירות לא הצליחה בניסיונה להיכנס לאזור לחימה פעיל או לפרוץ את הסגר הימי החוקי. כל הנוסעים בטוחים ובמצב בריאותי תקין. הם מובלים בבטחה לישראל, ומשם יגורשו לאירופה".

ראש הממשלה בנימין נתניהו: "אני משבח את חיילי ומפקדי חיל הים שביצעו את פעילותם במהלך יום הכיפורים באופן המקצועי והיעיל ביותר. פעילתם החשובה מנעה כניסה של עשרות כלי שיט לאזור המלחמה והדפה מסע דה-לגיטימציה נגד ישראל".