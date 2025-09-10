האמירויות אסרו על ישראל להשתתף בכנס ביטחוני בדובאי

מומלצים -

פרסום ראשון: איחוד האמירויות הודיעו היום (רביעי) למשרד הביטחון כי התעשיות הביטחוניות הישראליות לא יורשו להשתתף בכנס ביטחוני המתוכנן להתקיים בדובאי - כך נודע לפרשנה הצבאי של i24NEWS, יוסי יהושוע. ההודעה נמסרה רשמית בבוקר הן למשרד הביטחון והן למנהלי החברות.

בדובאי הסבירו את ההחלטה בשיקולי ביטחון, אולם גורמים בכירים בישראל טוענים כי מדובר בצעד תגובה ישיר למבצע התקיפה אמש בקטאר נגד צמרת הנהגת חמאס.

כפי שפורסם, אתמול בשעה 15:52 דווח על פיצוצים בלב דוחא, בירת קטאר. זמן קצר לאחר מכן אישרו צה"ל ושב"כ כי חיל האוויר תקף לראשונה בשטח קטאר את בכירי ההנהגה המדינית של חמאס - במבצע שכונה "פסגת האש". ראש הממשלה בנימין נתניהו לקח אחריות מלאה על הפעולה והדגיש: "ישראל יזמה אותה, ישראל ניהלה אותה וישראל נושאת במלוא האחריות".

לפי דיווחים שונים, בפגישה שהופצצה נכחו בכירי חמאס חליל אל-חיה, חאלד משעל, מוחמד דרוויש, ראזי חמד ועיזאת א-רישק. בעוד בישראל נרמז על הצלחת הפעולה, בחמאס מיהרו להכחיש כי בכירי ההנהגה חוסלו. התקיפה, בה השתתפו מטוסי קרב שטסו כ-1,800 ק"מ מישראל ונתמכו בכטב"מים, התבצעה בעת שמנהיגי הארגון דנו בהצעת עסקת חטופים והפסקת אש שהגיש נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.