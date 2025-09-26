נסיגה מעזה ושחרור החטופים תוך יומיים: תכנית 21 הסעיפים של טראמפ לסיום המלחמה

תוכנית טראמפ בת 21 הסעיפים לסיום המלחמה קוראת לשחרור כל החטופים תוך 48 שעות מרגע יישום ההסכם בתמורה לנסיגה הדרגתית של צה"ל מהרצועה, כך חושפים פרטים חדשים שפורסמו הערב (שישי) ברשת CNN מפי מקור המעורה בפרטים.

פרטים נוספים מהעסקה כפי שהציג אותה נשיא ארצות הברית מעלים כי:

• לא יהיה זמן מוקצב לנסיגת כוחות צה"ל מהרצועה

• התחייבות ש⁠ישראל לא תתקוף שוב בקטאר

• ⁠ההצעה אומרת שלא תהיה עקירה בכוח של תושבי עזה מביתם

• לחמאס לא יהיה תפקיד שלטוני עתידי בעזה

• ⁠התוכנית קוראת לשני דרגים של ממשל זמני: גוף בינלאומי מקיף, ו-ועדה פלסטינית. אין לוח זמנים להעברת המנהיגות לרשות הפלסטינית על ידי ממשלה זמנית.

• ⁠התוכנית מציינת את תפקיד האו"ם בהעברת סיוע הומניטרי, ולא מתייחסת לתפקיד אפשרי של הקרן ההומניטרית GHF

• ⁠התוכנית לא קובעת שארה"ב תתמוך במדינה פלסטינית, אך היא כן מכירה בכך שזוהי שאיפה של הפלסטינים

טראמפ הציג את התוכנית למנהיגים ערביים ואזוריים בזמן פגישתו איתם בבית הלבן לפני יומיים. בנוסף, הבטיח באופן נחרץ למנהיגים שלא יאפשר לישראל להכריז ריבונות על יהודה ושומרון. בפגישה נכחו מנהיגי מדינות ערב - קטאר, ירדן, טורקיה, פקיסטן, אינדונזיה, מצרים, איחוד האמירויות וסעודיה - במסגרת העצרת הכללית של האו"ם. בהמשך הצהיר טראמפ כי הוא "מאמין שתהיה עסקה בקרוב מאוד".