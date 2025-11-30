חוסלו 4 מחבלים נוספים בכיס הטרור ברפיח | עדכונים שוטפים
כוחות צה"ל איתרו גופותיהם במהלך הבוקר בעת פעילות באזור • הבסיס האמריקני בקריית גת התרחב וכולל כעת נציגים מעל 50 מדינות
1 דקות קריאה
ארבעה מחבלים נוספים חוסלו הלילה (ראשון) לאחר שיצאו מכיס הטרור ברפיח, כוחות צה"ל איתרו גופותיהם מאוחר יותר. הבסיס האמריקני בקריית גת התרחב וכולל כעת נציגים מעל 50 מדינות.
דיווח: צוותי הצלב האדום ביצעו חיפושים אחר חללים נוספים בצפון הרצועה (ניר מגנזי)
ארבעה מחבלים נוספים חוסלו הלילה לאחר שיצאו מכיס הטרור ברפיח, כוחות צה"ל איתרו גופותיהם הבוקר (ינון שלום יתח)
קטאר: "נשארים מחויבים לתפקידנו כמגשרים בעזה כל עוד יידרש לכך" (ניר מנגזי)
בסיס התיאום האזרחי-צבאי לעזה (CMCC) בראשות ארצות הברית בקריית גת התרחב: כעת כולל נציגים מ-50 מדינות שותפות וארגונים בינלאומיים (מעיין רפאל)
דיווח: הופצצו מספר מבני מגורים בחאן יונס (ניר מגנזי)
