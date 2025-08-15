סרן יוסף חיים אשרף - קצין המילואים שאותר ללא רוח חיים

מומלצים -

הותר לפרסום: סרן יוסף-חיים אשרף בן ה-28 הוא קצין המילואים שאותר ללא רוח חיים ביער סמוך לטבריה לאחר ששם קץ לחייו. הלוויתו תתקיים היום (שישי) בשעה 15:00 בחלק הצבאית בטבריה.

יוסף-חיים שירת כקצין לוחם ביחידת הקומנדו ותרם מאות ימי מילואים. חבריו מתארים אותו: "גיבור בשדה הקרב - וגם גיבור בחיים האזרחיים״. הוא הותיר אחריו אב (מאיר), אם (פרחה) ואחות (הודיה). המשטרה הצבאית חוקרת את האירוע.

חברו של יוסף-חיים סיפר: ״הכרתי אותו כנער מתנדב בנוער מד"א, ולימים כמדריך, שם תמיד בלט בנתינה האינסופית, באהבה הגדולה שלו לאנשים ובמסירות שלא ידעה גבול. במקביל פעל בתנועת הנוער בני עקיבא, שם תרם רבות לקהילה. יוסף התחנך ולמד בישיבה התיכונית אורט טבריה, מקום שבו עוצבה דמותו הערכית והמסורה. הוא היה אדם צנוע ומלא אור - שתמיד ראה את האחר לפני עצמו״.

בהמשך סיפר: ״בשנה האחרונה רכש את סניף חומוס אליהו ברחוב הגליל בטבריה, וגם שם המשיך להעניק - לא רק חומוס, אלא חום ואהבה. יוסף הקפיד שכל חייל שהגיע לעסק שלו - לא ישלם, וחילק באהבה אינספור מנות חינם לחיילים - כפי שרק אדם עם לב כל כך גדול מסוגל לעשות. יוסף, אין מילים שיכולות להכיל את הכאב ואת הגעגוע. היית השראה ודמות לחיקוי, ותישאר בליבנו לעד״.

