ארבל יהוד: ״בשבי כל דקה היא נצח וכל שנייה היא סכנת מוות"

מומלצים -

מדינת ישראל סופרת כבר 700 ימים מאז טבח 7 באוקטובר, ו-48 חטופים עדיין מוחזקים בשבי חמאס. בקריית גת התקיימה הבוקר (שישי) הצהרת קיבוץ ניר עוז, במהלכה, מספר שורדי שבי ומשפחות חטופים נשאו דברים.

שורד השבי יאיר הורן, אחיו של החטוף איתן הורן אמר: "בחיים לא דמיינתי שנגיע ליום ה-700. ראיתי כתבה של אח של רון ארד תוך כדי שאני רואה אותו בטלוויזיה אני חושב שאני לא רוצה להיות כמוהו. יצא לי להכיר את צור גולדין, אח של הדר. אני לא רוצה להיות כמוהו, אני רוצה את אחי. אנחנו עומדים פה כי יצאתי בעסקה וחזרתי לפה. כנראה שעסקה זו הדרך הכי נכונה להחזיר את כל החטופים".

"יש לי מיליון סיפורים על מה זה להיות בגיהנום, בשבי, במנהרות. אבל אחרי 700 ימים זה כנראה לא מעניין אף אחד. אין אוכל, בקושי יש מים אבל כנראה שזה בסדר להשאיר אנשים בשבי תוך כדי שהם סובלים ואנחנו פה תקועים באותו סיוט. אני עומד פה עכשיו - אבל אני עדיין חטוף בעזה כל עם ישראל עדיין חטוף בעזה".

שורדת השבי ארבל יהוד סיפרה: "נחטפתי עם אריאל בן זוגי מהבית בניר עוז. אני כאן ביום ה-700 למלחמה. בשבי אין ימים מיוחדים נאלצים לשרוד כל יום. יש חרדה עצומה, התעללויות, סבל קיומי וכאב. עבור אריאל שלי זה עוד יום כזה. אני בספק שהוא יודע איזה יום זה".

עדינה משה בת ה-72 שחזרה מהשבי סיפרה: "700 ימים של כאב. צער ויגון. שנופל על אוזניים ערלות. חיים פרי צדק. זה מה שכתוב לי על החולצה. אנא ממך אל תוסיף עוד צער ויגון. ביבי נתניהו, תשחרר את כולם. רק את יכול. רק ביבי, רק אתה יכול. אז תעשה עם עצמך דבר מה".

סילביה קוניו, אמם של דוד ואריאל החטופים בעזה: "אהובים שלנו, אתם עם ישראל, בגללכם עלינו לישראל. בגלל היחד. לא מפקירים יהודים. לא מפקירים אף אחד. דוד ואריאל בחיים. היום ה-700. בשבילי זה 7 באוקטובר הכי ארוך בחיים שלי. 700 ימים בשבי. בסיוט נורא. אין מילים שיכולות לתאר. הם יכלו להיות פה מזמן. רק בגלל פוליטיקה עלובה הילדים שלי סובלים. הנכדות שלי אמה ויולי גדלות בסיוט בגלל פוליטיקה עלובה. דוד שלי, אריאליאטו שלי. פאפיטו שלי. אני אוהבת אתכם. תהיו חזקים. אנחנו עושים הכל בשביל להחזיר אתכם".