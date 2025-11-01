צה"ל: חוסל מחבל מכוח רדואן בדרום לבנון | כל העדכונים
הבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר העלתה כי השרידים שחמאס העביר אמש (שישי) לישראל - אינם שייכים לחללים החטופים. צה"ל: חוסל מחבל מכוח רדואן של חיזבאללה בדרום לבנון. בעזה מדווחים על תקיפות במזרח העיר ח׳אן יונס.
גדודי אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס: מאשרים את נכונות הצוותים שלנו לעבוד על איסוף גופותיהם של החטופים הישראלים בתוך תחומי הקו הצהוב (הדר טבשי)
דיווחים בעזה: תקיפות במזרח העיר ח'אן יונס (הדר טבשי)
הבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר העלתה כי השרידים שהושבו אמש לישראל - אינם שייכים לחללים החטופים (גיא עזריאל)
צה"ל חיסל אתמול מחבל מכוח רדואן של חיזבאללה בדרום לבנון. כך מסר דובר צה"ל, שציין כי "חיל האוויר חיסל אותו באזור נבטיה. המחבל עסק בקידום מתווי טרור רבים ופעל לשיקום תשתיות צבאיות של חיזבאללה"