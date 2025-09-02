שני טילים ששוגרו מתימן נפלו בסעודיה | עדכונים שוטפים
בתקשורת הפלסטינית מדווחים על ירי של צה"ל בצפון חאן יונס • כוחות הביטחון פעלו אמש למעצר מחבל - הוא ניסה להימלט, לוחמי הימ"מ ביצעו ירי לעברו - וזוהתה פגיעה • היום ה-697 למלחמה
היום ה-697 למלחמה: שני טילים ששוגרו הבוקר (שלישי) מתימן נפלו בסעודיה - לא הופעלו התרעות. כוחות הביטחון פעלו אמש למעצר מחבל המעורב בפעילות טרור במרחב טמון שבחטיבת מנשה, המחבל ניסה להימלט, לוחמי הימ"מ ביצעו ירי לעברו - וזוהתה פגיעה.
דיווח בסוכנות הידיעות של לבנון: כטב"ם ישראלי הטיל פצצה בכפר אל-וזאני (לינה עבד)
כוחות אוגדה 99 ושב"כ חיסלו עשרות מחבלים בצפון ובמרכז רצועת עזה במהלך החודש האחרון. כך מסר דובר צה"ל, שהוסיף כי "במסגרת הפעילות, חוסל המחבל אחמד אבו דף, ששימש משנת 2024 כסגן מפקד פלוגה בגדוד זייתון
בתקשורת הפלסטינית מדווחים על ירי של צה"ל בצפון חאן יונס שבדרום רצועת עזה (לינה עבד)