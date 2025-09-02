שני טילים ששוגרו מתימן נפלו בסעודיה | עדכונים שוטפים

בתקשורת הפלסטינית מדווחים על ירי של צה"ל בצפון חאן יונס • כוחות הביטחון פעלו אמש למעצר מחבל - הוא ניסה להימלט, לוחמי הימ"מ ביצעו ירי לעברו - וזוהתה פגיעה • היום ה-697 למלחמה

