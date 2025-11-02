"חוזר לאדמה שאהבת": עמירם קופר מובא למנוחות בניר עוז

עמירם קופר ז"ל, שגופתו הושבה בשבוע שעבר משבי חמאס בעזה, יובא היום (ראשון) למנוחות בקיבוצו ניר עוז.

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, ספד לעמירם ז"ל: "עמירם יקר ואהוב, אנחנו עומדים היום, בלב קרוע, ללוות אותך למנוחת עולמים, כששירך הצורב, הכואב, היפהפה והרואה למרחוק על שפתנו. בקרקע סדוקת מכאוב ושותקת זו כפי שהגדרת אותה; באדמה שאהבת כל כך, האדמה שאותה עבדת ולה כתבת את שיריך המופלאים".

"בקרקע הזו - אנחנו מייחלים שתמצא סוף-סוף מנוחה; ושמשפחתך האהובה, נורית, רותם, רוית, לוטן ושרוליק, הנכדים המתוקים, וכל אוהביך ואהוביך, בהם גיבורות וגיבורי ניר עוז האהובים, יזכו סוף סוף למעט ההכרחי הזה - מקום לפקוד אותו, לבכות בו, להניח עליו את הראש".

"מרצחי חמאס הראו את פרצופם האמיתי שוב ושוב בשבועות האחרונים - את האכזריות, את הציניות, את הנכונות להפוך לסוחרי איברים ממש - כדי להמשיך ולפגוע בנו. אני מדגיש: לא נרפה, ולא נחדל לתבוע את השבתם של החטופים החללים, כדי להעניק להם מנוחה ולחלוק להם כבוד אחרון", אמר הרצוג.

עמירם קופר, בן 85 במותו, נמנה על מקימי קיבוץ ניר עוז. הוא היה נשוי לנורית, ששוחררה משבי חמאס לאחר 17 ימים, והשניים התגוררו בקיבוץ 70 שנה. עמירם כתב שירים, ולפעמים גם על פוליטיקה. קופר, כלכלן, משורר ומלחין, ראה בהקמת הקיבוץ וביישובי הנגב המערבי את משימת חייו.

הוא הותיר אחריו אישה, שלושה ילדים ותשעה נכדים. הקשר איתו נותק בבוקר שבת ה-7 באוקטובר, וב-3 ביוני 2024 הודיע צה"ל כי נרצח בזמן שארגון הטרור החזיק בו, וגופתו מוחזקת בעזה. אשתו נורית קופר נחטפה גם היא ושוחררה כעבור שבועיים, בחודש אוקטובר 2023.