בכיר חמאס טוען: "היוזמה הפלסטינית להפסקת אש קרסה בשל חשש גורמים לחתום עליה"

בכיר חמאס וראש עיריית ח'אן יונס, עלאא' אל-בטא טען היום (שבת) כי היוזמה הפלסטינית להפסקת אש ברצועת עזה היתה אמורה להתפרסם כבר, אך כשלה בשל סירוב כמה דמויות לחתום עליה. בהמשך דבריו, פירט אודות הסעיפים שהיו אמורים להיכלל בה.

"היוזמה הפלסטינית להפסקת אש הייתה אמורה להתפרסם תחת השם 'רשויות מקומיות, חברה אזרחית ומוכתרים', אך נכשלה לאחר שכמה דמויות סירבו לחתום עליה מחשש לעתידם", אמר. לדבריו, בין סעיפי היוזמה המדוברת - הפסקת אש ונסיגה ישראלית לאחר מסירת החטופים.

"לצד אלו, 'תיק עזה' יימסר לליגה הערבית ולוועדה איסלאמית", הוסיף, "במקביל, ישנה קריאה להקמת ועדה לניהול זמני של עזה בתמיכת כוח ערבי וכן להקמת משלחת מומחים למשא ומתן עם ישראל, בראשות הרשות הפלסטינית".

עם זאת, עדין לא ברור האם התוכנית המדוברת היא היוזמה המדוברת של הממשל האמריקני, הכוללת 21 סעיפים, שכן בכירים בארגון טענו בתקשורת הערבית כי הצעה זו טרם הוצגה בפניהם. אחד מבכירי הארגון מסר לערוץ הסעודי "אל-ערביה" כי "תוכניתו של טראמפ טרם הוצגה לתנועה". במקביל, מקור נוסף אמר לערוץ הקטארי "Al-araby TV": "התנועה לא קיבלה הצעות להפסקת אש בעזה".

מוקדם יותר היום, נשיא ארצות הברית התייחס גם הוא לסוגייה, ואמר: "אני שמח לדווח שאנו מקיימים דיונים מעוררי השראה ופוריים מאוד עם הקהילה המזרח תיכונית בנוגע לעזה. משא ומתן אינטנסיבי מתנהל כבר ארבעה ימים, ויימשך כל עוד יידרש על מנת להגיע להסכם שהושלם בהצלחה".

"כל המדינות באזור מעורבות, חמאס מודע מאוד לדיונים אלה, וישראל עודכנה בכל הרמות, כולל ראש הממשלה ביבי נתניהו", הדגיש, "יש יותר רצון טוב והתלהבות להשגת עסקה, אחרי כל כך הרבה עשורים, ממה שראיתי אי פעם. כולם נרגשים לשים את תקופת המוות והחושך הזו מאחוריהם. זהו כבוד להיות חלק ממשא ומתן זה. עלינו להחזיר את החטופים, ולהשיג שלום קבוע וארוך טווח".

מוקדם יותר השבוע, השליח האמריקני המיוחד למזרח התיכון סטיב ויטקוף הכריז כי הוא "מלא תקווה, ואפילו בטוח שנוכל להכריז על פריצת דרך בנוגע לעזה בימים הקרובים. הצגתי לכמה מנהיגים את תוכנית טראמפ בעלת 21 השלבים לשלום במזרח התיכון ולעזה".

במקביל להתבטאות זו, דווח בתקשורת הערבית, מפי מקור דיפלומטי מערבי כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ דיבר במהלך פגישתו עם גורמים ערביים ואזוריים בבית הלבן, על כוונתו לעצור את המלחמה לאחר פגישתו עם המשלחת הישראלית.

עוד דווח כי "תוכנית השלום" - שטראמפ הציג במהלך פגישתו עם מנהיגי מדינות ערב במהלך עצרת האו"ם - מבוססת על הפסקת אש ישראלית למשך עשרים יום, שלאחריה חמאס ימסור את החטופים הישראלים. מדינות ערביות ואסלאמיות ישלטו לאחר מכן ברצועת עזה למשך שלוש שנים, שבמהלכן תוקם ממשלה פלסטינית ללא מעורבות חמאס.

מקורות יודעי דבר מסרו לאל-נשרה כי מדינות ערב הרלוונטיות הביעו את הסכמתן להצעת טראמפ, עד לעמדה הישראלית, שתתברר בהמשך.