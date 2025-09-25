הותר לפרסום: סמל-ראשון צ'אלצ'או שמעון דמלאש מבאר שבע, לוחם בחטיבת הנח"ל, נפל בקרב בצפון הרצועה

מומלצים -

הותר לפרסום הבוקר (חמישי) כי סמל-ראשון צ'אלצ'או שמעון דמלאש, בן 21 מבאר שבע, לוחם בגדוד 932 של חטיבת הנח"ל, נפל בקרב בצפון הרצועה.

סמל-ראשון צ'אלצ'או נהרג כתוצאה מירי מחבל, ככל הנראה באמצעות נשק צלפים. אמש, לאחר שכוח של חטיבת הנח"ל השתלט על מבנה במהלך התקפה בעומק העיר עזה, תפס הלוחם מגדוד 932 את עמדת השמירה בכניסה למנגן - בתוך המבנה, אז נפתחה לעברו אש והוא נהרג במקום. אין פצועים נוספים, המחבל נמלט מהמקום.

מהתחקיר הראשוני טרם ברור מה היה המרחק ממנו ירה המחבל, אך לאחר האירוע, צה"ל עשה שימוש באש מסיבית לחיפוי תוך כדי הסריקות - שייתכן וחיסלו מחבלים שהיו בטווח ירי מנשק צלפים אפשרי. במקביל, סרק גדוד 932 גם את המבנה בו שהו - ושלל אפשרות של חדירה פנימה.

בשלישי האחרון התיר דובר צה"ל לפרסם כי רב-סרן שחר נתנאל בוזגלו, בן 27 ממגדל העמק, מפקד פלוגה בגדוד 77, נפל בקרב בצפון הרצועה לאחר שנורה טיל RPG לעבר הטנק בו שהה עם הצוות שלו. בוזגלו הינו החלל הראשון במבצע "מרכבות גדעון ב'".