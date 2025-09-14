כ-55% מהפצועים מתמודדים עם תגובות נפשיות | נתוני המלחמה

מומלצים -

לקראת יום השנה השני לפרוץ מלחמת "חרבות ברזל", פרסם היום (ראשון) אגף השיקום במשרד הביטחון את היקפי הפצועים שקלט מ-7 באוקטובר 2023 ועד היום. מהם עולה כי כ-55% מהפצועים מתמודדים עם תגובות נפשיות.

מעל 20 אלף פצועות ופצועי המלחמה מטופלים באגף. מחציתם הם צעירים עד גיל 30, 92% מהם גברים, 64% מהם משרתי מילואים. 45% מתמודדים עם פציעה פיזית, 35% מתמודדים עם תגובה נפשית ו- 20% סובלים מפציעה המשלבת פגיעה פיזית ונפשית. מספר הפצועים המטופלים באגף, מכל מערכות ישראל, הגיע לשיא של כ- 81,700, בהם 31,000 מתמודדי נפש ופוסט טראומה (38%).

על פי הערכות אגף השיקום, עד שנת 2028 יטפל האגף ב-100 אלף פצועים, בהם 50 אלף פצועי נפש. תקציב אגף השיקום זינק ב-53% ועומד על 8.3 מיליארד שקלים. 4.1 מיליארד מתוכו מוקדשים לטיפול במתמודדי הנפש. תוך כדי המלחמה פיתח האגף מענים חדשים וייחודיים: צוות חירום המגיע לפצוע במצוקה נפשית, חוות שיקומיות בפריסה ארצית, "בתים בטוחים" ו"בתים מאזנים", CM רפואי לליווי פצועי ראש, מחלקה ייעודית לפצועי צה"ל, לצד הטמעת טכנולוגיות כמו אבחון נפשי בסיוע AI.

לאור ההיקפים והאתגר הלאומי, הכריזו שרי הביטחון והאוצר בתיאום עם ארגון נכי צה"ל על הקמת ועדה ציבורית בראשות הפרופסור שלמה מור יוסף, להרחבת המענה הלאומי, התמיכה והטיפול בפצועי ופצועות צה"ל. הוועדה תעסוק בייעול תהליך ההכרה, טיפול רפואי ושיקום, בדגש על שילוב בתעסוקה, איתור וקביעת צרכי תקציב וכוח אדם, בחינת מבנה התגמולים ופישוטו, מענה לבני המשפחה, הגדרת אחריות משותפת עם גורמי ממשלה, המגזר העסקי והמגזר השלישי.

פצועי "חרבות ברזל": 9% מהפצועים מוגדרים עם פציעה בינונית-קשה; 56 פצועים מוגדרים עם נכות בדרגת 100+, הפציעה הקשה ביותר; 24 פצועים מוגדרים עם 100% נכות; 168 פצועים מתמודדים עם פגיעות ראש מורכבות ומלווים באגף על ידי CM - ליווי רפואי צמוד; 16 משותקים בכיסאות גלגלים ו- 99 קטועי גפיים להם הותאמו פרוטזות חדשניות כולל התאמות לפעילויות ספורט, אקסטרים ופנאי.

כ-10,700 (55%) מהפצועים פיתחו תגובות נפשיות שונות (חרדות, דיכאון, קשיי הסתגלות, פוסט טראומה ועוד). כ- 60% מהפצועים נתמכים בטיפולים רגשיים מגוונים שהאגף מעניק, בחוות שיקום בטבע, טיפול פרטני, קבוצות תמיכה, טיפול בגלישה, שיט, EMDR, נוירופידבק ועוד.

בשנה האחרונה הוזנקו צוותי מת"ן ל-251 אירועים בהם נדרשה התערבות במצוקה נפשית. כ- 2,000 שיחות בממוצע התקבלו במוקד בכל חודש בשנה החולפת, עליה של 53% ביחס לשנה שעברה. בנוסף, בכל חודש נקלטים בממוצע כ-1,000 פצועים מהמלחמה הנמשכת, ובנוסף עוד כ-600 בקשות חדשות להכרה מאירועי עבר ומלחמות קודמות.

אגף השיקום מזהה כי בשנים הקרובות לצד האתגרים הלאומיים עם העלייה בהיקפי הפצועים, הימשכות המלחמה, הטיפול במתמודדי הנפש, החשש לאבדנות והמחסור במטפלים, ישנם אתגרים להם נדרש לתת מענה מיידי: המחסור בעובדים ביחס של 1:750 מטופלים לעובד שיקום; הצורך בפישוט הבירוקרטיה בעקבות חקיקה שלא תואמת את צרכי השעה; צרכים חדשים ויחודיים הנדרשים עבור הפצועים החדשים; וחידוש הועדות הרפואיות וההכרח לקבוע לפציעה את אחוזי הנכות.

לקראת החגים, אגף השיקום מעבה את קו הסיוע והתמיכה הנפשית עבור פצועי ופצועות צה"ל ובני משפחותיהם "נפש אחת" בטלפון 8944*