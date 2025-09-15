דיווחים ברצועה: טנקים בלב העיר עזה, חגורת אש ופיצוצים עזים | עדכונים שוטפים

טראמפ: ״קראתי דיווח חדשותי לפיו חמאס העביר את החטופים מעל פני הקרקע כדי להשתמש בהם כמגנים אנושיים נגד המתקפה הקרקעית של ישראל. אני מקווה שמנהיגי חמאס יודעים למה הם נכנסים אם הם עושים דבר כזה. זוהי זוועה אנושית, שכמותה מעטים ראו כמותה. אל תתנו לזה לקרות, אחרת כל ה"הימורים" מבוטלים. שחררו את כל החטופים עכשיו״ (ברק בטש)