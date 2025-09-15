דיווחים ברצועה: טנקים בלב העיר עזה, חגורת אש ופיצוצים עזים | עדכונים שוטפים
גורם ביטחוני: "מדובר בגל תקיפות עצים מאוד, במסגרת שלב ההכנות" • במרכז הארץ תושבים דיווחו על הדי פיצוצים עזים • אימו של החייל החטוף נמרוד כהן: "אל תישבר" • כל העדכונים מהיום ה-711 למלחמה
היום ה-711 למלחמה: ברצועת עזה מדווחים הלילה (בין שני לשלישי) על תקיפות עצימות במיוחד בעיר עזה. במרכז הארץ תושבים דיווחו על הדי פיצוצים עזים וגורם ביטחוני הבהיר: ״מדובר בגל תקיפות עצים מאוד בעזה, במסגרת שלב ההכנות״. ויקי כהן, אימו של החייל החטוף נמרוד כהן, כתבה: "ילד שלי, אני יודעת שההפצצות מסביב מרעידות את המנהרה שאתה נמצא בה. תהיה חזק, אל תישבר".
נתניהו פונה לטראמפ: "תודה לך הנשיא טראמפ על תמיכתך הבלתי מתפשרת במאבקה של ישראל בחמאס ובשחרור כל החטופים שלנו" (אואן אלתרמן)
הודעה מטעם מטה המשפחות להחזרת החטופים: ״נוכח תחילת המתקפה בעזה וסיכון החטופים - בשעה זאת משפחות חטופים עושות דרכן למעון רה״מ בירושלים (רח׳ עזה 35), בין המשתתפים: עינב צנגאוקר, אופיר ברסלבסקי וענת אנגרסט״ (יונתן רוה)
טראמפ: ״קראתי דיווח חדשותי לפיו חמאס העביר את החטופים מעל פני הקרקע כדי להשתמש בהם כמגנים אנושיים נגד המתקפה הקרקעית של ישראל. אני מקווה שמנהיגי חמאס יודעים למה הם נכנסים אם הם עושים דבר כזה. זוהי זוועה אנושית, שכמותה מעטים ראו כמותה. אל תתנו לזה לקרות, אחרת כל ה"הימורים" מבוטלים. שחררו את כל החטופים עכשיו״ (ברק בטש)
ויקי כהן, אימו של החייל החטוף נמרוד כהן בפוסט ברשת X בעקבות ההפצצות בעזה: "ילד שלי, אני יודעת שההפצצות מסביב מרעידות את המנהרה שאתה נמצא בה. הלוואי והייתי יכולה לבקש שתשמור על עצמך, אבל שנינו יודעים, שזה לא בשליטתך. אני שולחת לך חיזוקים ומבקשת ממך: תהיה חזק. אל תישבר. אמא" (לי עייש)
https://x.com/i/web/status/1967673854060634398
