צוות המו"מ ייצא למצרים: אלו הפערים בין הצדדים | גיא עזריאל

לשכת ראש הממשלה אישרה כי השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר יוביל את השיחות על הפסקת האש אשר יפתחו מחר בדרג בינוני בלבד בשארם א-שייח'. עם זאת, הוא אינו צפוי להגיע מחר למצרים - אלא רק בהמשך.

הכתב המדיני של i24NEWS דיווח הערב (ראשון) במהדורה המרכזית כי השליח המיוחד למזרח התיכון סטיב ויטקוף וחתנו של טראמפ ג'ארד קושנר לא יגיעו מחר לשיחות - אלא יגיעו ביום שלישי בהתאם להתפתחויות. במקביל, ל-i24NEWS נודעו הפער ונקודות המחלוקת בין ישראל - לחמאס, שצפויים לעלות במהלך השיחות.

הסוגיות מעוררות המחלוקת:

• מועד שחרור החטופים - בישראל מתעקשים על 72 שעות מרגע קבלת המתווה ומודים שנצרו את האש בכל מה שקשור לפעולות התקפיות והמשך התמרון על מנת לאפשר לחמאס להתארגן עם שחרור החטופים, כך שלא יתקבל בישראל תירוץ למריחת זמן בנושא הזה מעבר למה שכבר ניתן.

• מסירת הנשק - הערב כותרת דרמטית של חמאס על כך שיסכים למסור את מה שהוא מגדיר נשק הכבד לגוף פלסטיני ערבי תחת פיקוח בין לאומי. מה נחשב נשק כבד? רק רקטות? מה לגבי מרגמות, חומרי נפץ, מטענים, טילי כתף, רימונים, נשק קל? עד לאיזו רזולוציה הנשק באמת יועבר ועד כמה ישראל באמת יכולה לסמוך על גוף כזה?

• הנסיגה מהרצועה - ישראל הסכימה למפות של הנשיא טראמפ, שגם בשלב האחרון של התכנית משאירה את ישראל בתוך הפרימטר ועם שליטה בציר פילדלפי. חמאס גם הערב מדבר על ערבויות לנסיגה ישראלית קבועה. יהיה קשה עד בלתי אפשרי לראות את ישראל מסכימה לוותר על נקודות השליטה האלו לכל הפחות.

