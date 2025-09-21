אמילי דמארי: "חייכתי כשיצאתי מהשבי - ידעתי שהאויב צופה״

מומלצים -

בוילה יוקרתית בהרצליה, התכנסו בכירי המגזר העסקי בישראל ומובילי המשק לאירוע חגיגי לציון השקת מעגל ידידי בית החולים הציבורי אסותא אשדוד. באירוע השתתפה שורדת השבי אמילי תהילה דמארי וסיפרה: "חייכתי כשיצאתי מהשבי כי ידעתי שהאויב צופה בנו. אמנם בחרתי בחיים, אבל הלב לא שלם כשגלי וזיו עדיין בעזה”.

במוקד האירוע הוענקו תארי "עמית של כבוד" למר פטריק דרהי, לפרופ’ יהושע (שוקי) שמר ולמריאן ודורון ליבנת על תרומתם יוצאת הדופן ועמידתם האיתנה לצד בית החולים. התארים נמסרו על ידי יו"ר ביה"ח הציבורי אסותא אשדוד ויו”ר מכבי שירותי בריאות, רן סער, מנכ"ל בית החולים ד"ר ארז ברנבוים ומנכ"לית ידידי אסותא אשדוד, עו״ד יעל יטיב.

כאמור, במהלך הערב שיתפה שורדת השבי, אמילי דמארי, בשיחה עם דני קושמרו על מסע ההישרדות המטלטל שלה מתקופת השבי בעזה סיפרה: ״אחרי 471 יום בשבי חמאס, אחרי אינסוף מעברים בין מנהרות טרור, בתים נטושים וכלובים - דברים שאי אפשר לתאר, אני שמחה להיות פה, אבל הלב עדיין לא שלם״, ציינה דמארי. ״שני חברים טובים שלי, גלי וזיו ברמן, עדיין בשבי חמאס. גלי בא להיות איתי בבוקר 7 באוקטובר, וכשהתחילו מטחי הטילים ישר התקשרתי אליו שיבוא להיות איתי. הוא בא בלי לחשוב פעמיים, רק כדי שאהיה יותר רגועה״.

דמארי ריגשה את הנוכחים כשנשאלה על תנועת היד האייקונית שלה: ״מהשבוע הראשון שלי בשבי ידעתי שישר אראה למשפחה שלי מה הם עשו לי. זה הפך לסמל״.

עוד היא סיפרה כי ״חזרתי מהשבי מחויכת כי ידעתי שאויבנו צופים בנו. היה חשוב לי לשדר חיוך שמראה על אומץ וחירות. הם לא ישברו אותנו. גם אם לקחו לנו את היכולת לאכול, לשתות, לראות קרן שמש - את החירות הפנימית שלי הם לא יכלו לקחת. בסוף, בחרתי בחיים״, סיכמה דמארי.

בשדרת אורחי הכבוד של האירוע, לקחו חלק עדנה ואלי ביבס, סבם וסבתם של אריאל וכפיר ביבס ז״ל, יחד עם שורדי השבי שגיא דקל חן וסשה טרופנוב. מהצמרת העסקית נצפו מנכ״לית מכבי שירותי בריאות סיגל דדון-לוי, ליאורה ומיקי פדרמן, אלפרד אקירוב, ג׳ורג׳י אקירוב, אלי דוידאי , מאיר שפיגלר, אמיר ירון - נגיד בנק ישראל, זיו יעקבי ואחרים – כולם באו לחזק את בית החולים הציבורי באשדוד ולחגוג את הקמת מעגל הידידים.

רן סער, יו״ר בית החולים הציבורי אסותא אשדוד ויו״ר מכבי שירותי בריאות אמר: ״על כולנו מוטלת המשימה לחזק את מערכת הבריאות הציבורית בישראל, בייחוד בתקופה זו. השותפות של החברה האזרחית, המגזר העסקי ומערכת הבריאות שנרקמת כאן מוכיחה את התמיכה בחזון לחזק ולקדם את הרפואה הציבורית בישראל, ובדרום בפרט. אני מברך על הקמת מעגל ידידי בית החולים אסותא אשדוד, כבית חולים מוביל, שעתיד לסייע בהמשך התפתחותו לטובת הרפואה בישראל״.

אל״מ (במיל׳) ד”ר ארז ברנבוים, מנכ"ל ביה"ח הציבורי אסותא אשדוד הוסיף: "מאז פרוץ המלחמה טיפלנו במאות פצועים תוך התמודדות עם אתגרים רבים במציאות משתנה. כבית חולים מצטיין ומוביל בפריפריה אנו מחויבים להעניק לכל אחד ואחת רפואה מתקדמת, שוויונית ואיכותית. התמיכה הרחבה שנראתה כאן הערב היא הוכחה לכך שבית החולים הציבורי באשדוד הוא לא רק מוסד רפואי - אלא עוגן מרכזי לקהילה כולה".