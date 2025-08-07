דיווח: טראמפ "צעק" על נתניהו בנוגע לרעב בעזה - "זה לא פייק"
הדברים נאמרו במהלך שיחה פרטית של שני המנהיגים • הקבינט המדיני ביטחוני בהחלטה דרמטית: כיבוש הרצועה • הקבינט המדיני-ביטחוני בלוג היום ה-672 למלחמה
היום ה-672 למלחמה: הקבינט המדיני-ביטחוני החליט הבוקר (שישי) כי הוא מאשר את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו לכבוש את רצועת עזה. דיווחים על עימות טלפוני בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו, בו הרוחות התלהטו, והראשון צעק כי "יש רעב בעזה - יש לי הוכחות". בלילה - יורט כלי טיס בלתי מאויש - לא הופעלו התרעות.
דיווח: באירוע פומבי בירושלים אמר נתניהו כי "אין מדיניות של רעב בעזה, ואין רעב בעזה". למחרת, במהלך ביקור בסקוטלנד, טראמפ התייחס לדברים ואמר: "ראיתי תמונות של ילדים בעזה שנראים מאוד רעבים. יש שם רעב אמיתי - ואת זה אי אפשר לזייף". בעקבות הדברים, דרש נתניהו שיחה דחופה עם טראמפ, והשניים שוחחו בתוך שעות.במהלך השיחה טען נתניהו כי הדיווחים על רעב בעזה הם תעמולה של חמאס. טראמפ קטע אותו והחל לצעוק, וטען כי עוזריו הראו לו הוכחות לרעב חמור ולילדים מורעבים - והוא לא מוכן לשמוע שמדובר בזיוף (נטלי הוויט)
יו״ר הדמוקרטים, אלוף (מיל׳) יאיר גולן: "החלטת הקבינט הלילה, בניגוד לדעת הרמטכ״ל, היא אסון לדורות. משמעותה - גזר דין מוות לחטופים ועוד משפחות שכולות. בנינו ונכדינו עוד יפטרלו בסמטאות עזה, אנחנו נשלם מאות מיליארדים לאורך שנים וכל זאת מטעמים של הישרדות פוליטית וחזיונות משיחיים" (נדב אלימלך)
לשכת ראש הממשלה: הקבינט המדיני-ביטחוני אישר את הצעת ראש הממשלה להכרעת החמאס. צה"ל ייערך להשתלטות על העיר עזה תוך אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה (נדב אלימלך)
דובר צה"ל: חיל האוויר יירט לפני זמן קצר כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח. לא הופעלו התרעות על פי מדיניות (ארנולד נטייב)