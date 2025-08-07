דיווח: באירוע פומבי בירושלים אמר נתניהו כי "אין מדיניות של רעב בעזה, ואין רעב בעזה". למחרת, במהלך ביקור בסקוטלנד, טראמפ התייחס לדברים ואמר: "ראיתי תמונות של ילדים בעזה שנראים מאוד רעבים. יש שם רעב אמיתי - ואת זה אי אפשר לזייף". בעקבות הדברים, דרש נתניהו שיחה דחופה עם טראמפ, והשניים שוחחו בתוך שעות.במהלך השיחה טען נתניהו כי הדיווחים על רעב בעזה הם תעמולה של חמאס. טראמפ קטע אותו והחל לצעוק, וטען כי עוזריו הראו לו הוכחות לרעב חמור ולילדים מורעבים - והוא לא מוכן לשמוע שמדובר בזיוף (נטלי הוויט)