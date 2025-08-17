גורם ל-i24NEWS: רה"מ קטאר יגיע למצרים - "יש דיונים אינטנסיביים" | כל העדכונים

באל-חדת' הסעודי דווח כי המתווכות העביר לחמאס הצעה חדשה להפסקת אש ודרשו לקבל תגובה בתוך שעות • כטמ"ם צה"לי נפל אמש בקריית שמונה בעקבות תקלה טכנית, אין נזק או נפגעים • כל העדכונים מהיום ה-682 למלחמה

כתבי i24NEWS
כתבי i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
מוחמד בן עבד, ראש ממשלת קטאר ושר החוץ, ארכיון
מוחמד בן עבד, ראש ממשלת קטאר ושר החוץ, ארכיוןAP Photo/Mark Schiefelbein, Pool

מומלצים -

היום ה-682 למלחמה: גורם המעורה בפרטים מסר היום (שני) ל-i24NEWS כי רה"מ קטאר יגיע למצרים - "יש דיונים אינטנסיביים". בערוץ אל-חדת' הסעודי דווח כי המתווכות העבירו לחמאס הצעה חדשה להפסקת אש - ודרשו לקבל תגובה בתוך שעות. אמש: כטמ"ם צה"לי נפל בקריית שמונה בעקבות תקלה טכנית, אין נזק או נפגעים.

צה"ל פרסם תיעוד מפעילות חטיבת כפיר: חוליית מחבלים חמושה חוסלה בזמן שפעלה במרחב 'בית הקברות הישן' בחאן יונס

Video poster
חיסול המחבלים שפעלו במרחב בית קברות בחאן יונס דובר צה"ל

שליח ארה"ב ללבנון יבקש מהמדינה תוכנית ברורה עם מנגנון יישום לפירוק חיזבאללה מנשקו (איילי כהן)

דיווח: צה"ל תקף הבוקר בשכונת זייתון שבעיר עזה (איילי כהן)

גורם המעורה בפרטים ל-i24NEWS: רה"מ קטאר יגיע היום למצרים לשיחות על המגעים לעסקת חטופים; יש כרגע "דיונים אינטנסיביים" במצרים בין משלחת חמאס שנמצאת שם לבין המתווכות (עמיחי שטיין)

בערוץ אל-חדת' הסעודי דווח כי המתווכות העבירו לחמאס הצעה חדשה להפסקת אש - ודרשו לקבל תגובה בתוך שעות. עוד נטען כי נציגי המדינות המתווכות ייפגשו היום במערב מצרים בהובלת ראש ממשלת קטאר (איילי כהן)

דיווח פלסטיני: פצוע בעקבות הפצצה בדירה הממוקמת ליד בית החולים שיפא בעזה

צה"ל: כלי טיס מאויש מרחוק של כוחותינו נפל אתמול בקריית שמונה בעקבות תקלה טכנית. הכלי נאסף ואין נזק לרכוש או אדם

דיווח ערבי: סיוע הומניטרי נכנס ממצרים דרך כרם שלום לרצועת עזה

https://x.com/i/web/status/1957183802159104381

לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות