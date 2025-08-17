מומלצים -

היום ה-682 למלחמה: גורם המעורה בפרטים מסר היום (שני) ל-i24NEWS כי רה"מ קטאר יגיע למצרים - "יש דיונים אינטנסיביים". בערוץ אל-חדת' הסעודי דווח כי המתווכות העבירו לחמאס הצעה חדשה להפסקת אש - ודרשו לקבל תגובה בתוך שעות. אמש: כטמ"ם צה"לי נפל בקריית שמונה בעקבות תקלה טכנית, אין נזק או נפגעים.