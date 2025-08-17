גורם ל-i24NEWS: רה"מ קטאר יגיע למצרים - "יש דיונים אינטנסיביים" | כל העדכונים
באל-חדת' הסעודי דווח כי המתווכות העביר לחמאס הצעה חדשה להפסקת אש ודרשו לקבל תגובה בתוך שעות • כטמ"ם צה"לי נפל אמש בקריית שמונה בעקבות תקלה טכנית, אין נזק או נפגעים • כל העדכונים מהיום ה-682 למלחמה
היום ה-682 למלחמה: גורם המעורה בפרטים מסר היום (שני) ל-i24NEWS כי רה"מ קטאר יגיע למצרים - "יש דיונים אינטנסיביים". בערוץ אל-חדת' הסעודי דווח כי המתווכות העבירו לחמאס הצעה חדשה להפסקת אש - ודרשו לקבל תגובה בתוך שעות. אמש: כטמ"ם צה"לי נפל בקריית שמונה בעקבות תקלה טכנית, אין נזק או נפגעים.
צה"ל פרסם תיעוד מפעילות חטיבת כפיר: חוליית מחבלים חמושה חוסלה בזמן שפעלה במרחב 'בית הקברות הישן' בחאן יונס
שליח ארה"ב ללבנון יבקש מהמדינה תוכנית ברורה עם מנגנון יישום לפירוק חיזבאללה מנשקו (איילי כהן)
דיווח: צה"ל תקף הבוקר בשכונת זייתון שבעיר עזה (איילי כהן)
גורם המעורה בפרטים ל-i24NEWS: רה"מ קטאר יגיע היום למצרים לשיחות על המגעים לעסקת חטופים; יש כרגע "דיונים אינטנסיביים" במצרים בין משלחת חמאס שנמצאת שם לבין המתווכות (עמיחי שטיין)
בערוץ אל-חדת' הסעודי דווח כי המתווכות העבירו לחמאס הצעה חדשה להפסקת אש - ודרשו לקבל תגובה בתוך שעות. עוד נטען כי נציגי המדינות המתווכות ייפגשו היום במערב מצרים בהובלת ראש ממשלת קטאר (איילי כהן)
דיווח פלסטיני: פצוע בעקבות הפצצה בדירה הממוקמת ליד בית החולים שיפא בעזה
צה"ל: כלי טיס מאויש מרחוק של כוחותינו נפל אתמול בקריית שמונה בעקבות תקלה טכנית. הכלי נאסף ואין נזק לרכוש או אדם
דיווח ערבי: סיוע הומניטרי נכנס ממצרים דרך כרם שלום לרצועת עזה
