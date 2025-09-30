היוזמה לפירוק חיזבאללה: "עלייה במוטיבציה של צבא לבנון"

חודש להחלטת ממשלת לבנון להתחיל לפרז את החיזבאללה מנשקו - בישראל וגם בארה"ב מזהים ניצנים ראשוניים של פעילות של לבנון נגד ארגון הטרור.

לפני כשבוע וחצי התכנסה ועדת הפיקוח על יישום הסכם הפסקת האש בראס א-נאקורה. גורם המעורה בפרטי הדיון אמר ל-i24NEWS כי המסקנה הייתה שאמנם צבא לבנון בתחילת הדרך של המבצע ופעילות האכיפה - "אבל כן, הם פועלים כדי לפרק את הארגון מנשקו".

בשלב זה, צבא לבנון נמנע מלהתעסק "בהפרות המשמעותיות של חיזבאללה" אלא רק הפרות ודברים קטנים ובכל זאת, אומרים הגורמים כי מדובר באינדיקציה חיובית.

מהנתונים שהגיעו ל-i24NEWS, עולה כי מאז הפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה, צה"ל הגיש לועדת הפיקוח שאחראית על הפסקת האש 1,555 הפרות - מתוכם צבא לבנון טיפל בשליש. צבא לבנון זיהה וטיפל בעצמו ב-415 הפרות של חיזבאללה.

חלק מההפרות (726) שישראל הגישה לוועדה, באו אחרי שישראל כבר פעלה מולם באופן עצמאי - ונגד חלק מהם אכן צבא לבנון פעל.