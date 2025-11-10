לצה"ל היה מידע איכותי וחריג לקראת מתקפת 7/10, הכישלון היה רב מערכתי | מסקנות חמורות בתחקיר התחקירים

צוות המומחים לבחינת תחקירי צה"ל לאירועי טבח ה-7 באוקטובר, בראשות האלוף במילואים סמי תורג'מן הציג היום (שני) את ממצאיו ומסקנותיו לרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, ולפורום המטה הכללי. המסקנה המרכזית שעלתה: אירועי 7 באוקטובר הם תוצאה של "כשל מערכתי וכלל ארגוני רב שנים", וכי "לצה"ל היה מידע איכותי וחריג לקראת המתקפה".

הצוות, שמונה על ידי הרמטכ"ל זמיר, קבע כי המתקפה ב-7 באוקטובר, "לא הגיחה מתוך חלל ריק ממידע". על פי הדוח, בליל המתקפה של מחבלי חמאס הצטבר מידע מגוון ש"אילו היה מנותח באופן מקצועי, ניתן ואף נדרש היה להעלות התרעה לפעולה משמעותית". עוד צוין כי המתקפה התרחשה על רקע "מידע איכותי וחריג במאפייניו" שהיה בידי גופי צה"ל.

הדוח מזהה שישה גורמים מרכזיים שהובילו לכישלון:

• כישלון תפיסתי ביחס לרצועת עזה וחמאס.

• כישלון מודיעיני בהבנת האיום ובאי-מתן התרעה.

• היעדר עיסוק בתכנית "חומת יריחו".

• תרבות ארגונית ומבצעית שכללה דפוסים ונורמות לקויות.

• פער מהותי ומתמשך בין איום הייחוס למענה המבצעי.

• תהליך קבלת החלטות והפעלת כוח לקויים בליל המתקפה.

הצוות הדגיש כי לא איתר אף גורם בקרב המפקדים או קהילת המודיעין שריכז תמונת מצב אויב באופן יסודי ומקצועי בלילה שקדם למתקפה. עוד נכתב כי "לא ננקטה ולו פעולה משמעותית אחת בקרב כוחות הקו או העתודות". עוד עלה מהדוח, כי במהלך שנת 2023 התריעו גורמים צבאיים בכירים על כך שאויבי ישראל מזהים תהליך היחלשות פנימית הפוגע בהרתעה, אך "על אף ההתרעה, לא ננקטו פעולות צבאיות מתחייבות לשיפור הכוננות והמוכנות בצה"ל".

הצוות מצא כשלים רוחביים: המטה הכללי כשל ב"הערכת חסר חמורה את האויב".

• אגף המודיעין (אמ"ן): נכשל באי-מתן התרעה, באי-זיהוי ההתפתחויות האסטרטגיות של חמאס ובאי-קיום מחקר צבאי מתמשך. תפיסת האיסוף תוארה כ"צרה".

• פיקוד הדרום: כשל באי-מימוש אחריותו להתרעה ולהגנת המרחב ולא התאים את סדר הכוחות והכוננות לאיום.

• אוגדת עזה: כשלה במשימת ההגנה, לא עסקה מודיעינית ומבצעית ב"חומת יריחו", ולא העלתה את מדרג ההתרעה "נוכח המידע שהיה ברשותה" בליל ה-7 באוקטובר.

• חיל האוויר וחיל הים: כשלו בבניית מענה הגנתי מספק (רום נמוך וקו חוף בהתאמה) ובביצוע הערכות מצב סדורות בליל המתקפה.

פערים בתחקירים ונקודות אור

• הצוות בחן 25 תחקירים פנימיים ומצא "שונות באיכותם"; חלקם מקצועיים, אך חלקם חסרים או "אינם מניחים את הדעת". עם זאת, צוין כי כלל המפקדים שביצעו את התחקירים פעלו ביושרה. הצוות זיהה נושאים שלא תוחקרו, ובראשם הטיפול בידיעות שהגיעו לאורך השנים וההיבטים המערכתיים של תכנית 'חומת יריחו'.

לצד הכשלים החמורים, הדו"ח מציין לחיוב את תפקודן "המקצועי, המופתי ובקור רוח" של התצפיתניות, "עד נשימתן האחרונה". נקבע כי ניתוח מודיעיני איכותי של המידע שאספו יכול היה להבליט את שינוי המצב. כמו כן, צוינה גבורת הרבש"צים וכיתות הכוננות כ"גורם משמעותי ומשפיע על תוצאות הקרבות בחלק מהיישובים".

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הודה לצוות, קיבל את המלצותיו והנחה את סגנו, אלוף תמיר ידעי, לעקוב אחר יישומן. "אנחנו מתחקרים כאן כישלון עצום", אמר. "האחריות שלנו היא לא לטשטש את הכישלון אלא להביט בו בעיניים וללמוד ממנו". זמיר הוסיף כי ממצאי הצוות הם צעד משמעותי, אך "כדי להבטיח שכשלים כאלה לא יחזרו לעולם... נדרשת כעת חקירה מערכתית רחבה וכוללת" הבוחנת את הממשקים הבין-ארגוניים והבין-מדרגיים, שלא תוחקרו עד כה.