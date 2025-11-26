אחרי 781 ימים בשבי: החלל החטוף דרור אור זוהה במכון לרפואה משפטית, כך מסרו ממשרד ראש הממשלה. הודעה נמסרה למשפחתו. הוא הושב לישראל אתמול, בדיוק שנתיים אחרי ששני ילדיו, עלמה ונעם, שוחררו מהשבי. לראשונה מאז ה-7.10, אין בשבי חטופים מקיבוץ בארי (גיא עזריאל, טל סבג)

