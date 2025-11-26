חוסלו שישה מחבלים נוספים בכיס ברפיח | עדכונים שוטפים
המחבלים הותקפו לאחר שניסו להימלט ממנהרה • לאחר 781 ימים, החלל החטוף דרור אור זוהה במכון לרפואה משפטית לאחר שהושב אתמול לישראל
המצוד נמשך: שישה מחבלים חוסלו לאחר שניסו להימלט ממנהרה בכיס ברפיח. החלל החטוף דרור אור זוהה במכון לרפואה משפטית לאחר שהוא הושב לישראל אתמול, בדיוק שנתיים אחרי ששני ילדיו, עלמה ונעם, שוחררו מהשבי. לראשונה מאז ה-7.10, אין בשבי חטופים מקיבוץ בארי.
כיס המחבלים ברפיח: 4 מחבלים חוסלו בסמוך לאזור, סה"כ יותר מ-20 מחבלים חוסלו בשבוע האחרון כשניסו להימלט מהמנהרה (ינון שלום יתח)
המצוד נמשך: שישה מחבלים חוסלו לאחר שניסו להימלט ממנהרה בכיס ברפיח (ינון שלום יתח)
דיווח: מטוסי חיל האוויר ביצעו הפצצות באזור רפיח (לינה עבד)
אחרי 781 ימים בשבי: החלל החטוף דרור אור זוהה במכון לרפואה משפטית, כך מסרו ממשרד ראש הממשלה. הודעה נמסרה למשפחתו. הוא הושב לישראל אתמול, בדיוק שנתיים אחרי ששני ילדיו, עלמה ונעם, שוחררו מהשבי. לראשונה מאז ה-7.10, אין בשבי חטופים מקיבוץ בארי (גיא עזריאל, טל סבג)
דיווח: חיל האוויר ביצע תקיפות על מספר מוקדים בחאן יונס (לינה עבד)