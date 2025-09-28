"חמאס מתפרק": מפקד מילציית ח'אן יונס בריאיון נדיר

קרוב לעשר מיליציות חמושות פועלות כיום בשטחי רצועת עזה נגד חמאס. חוסאם אל אסטל, מפקד מיליציית ח'אן יונס, סיפר היום (ראשון) בריאיון נדיר ל-i24NEWS: "מאות מתנדבים פלסטינים מבקשים להגיע לרצועה ולהילחם בחמאס, הארגון מתפרק ואנחנו לקראת הכרעה קרובה".

לדבריו של אל-אסטל, המיליציות מקימות "אזורים ירוקים" הרחק משליטתו של חמאס, לאחר שסייעו לאלפי עזתים לצאת מהעיר עזה דרומה. בקרוב הם מתכננים גם להקים בתי ספר ובתי חולים באזורים הללו. הוא מדבר גם על תיאום עם צה"ל ועם הרשות הפלסטינית, ועל שבירת מחסום הפחד בקרב העזתים שמסכמים 18 שנות אסון תחת חמאס.

אתמול הודיעו חמאס כי אנשי מיליציה הסגירו את עצמם לידיה - אבל אל-אסטל מבטיח: "הם מאבדים אחיזה ברצועה".

צפו בריאיון המלא בתחילת העמוד