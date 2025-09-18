דדי ברנע: "למוסד יכולות עוצמתיות יותר מבעבר בתוך איראן"

מומלצים -

ראש המוסד דדי ברנע התייחס היום (חמישי) ליכולות הארגון מול איראן, כשהדגיש כי "למוסד יכולות דמיוניות ועוצמתיות יותר מבעבר בתוך איראן - וגם בלב טהרן". הדברים נאמרו בטקס הענקת פרס ראש הממשלה למבצעי המוסד לשנים 2023-2024, במעמד ברנע וראש הממשלה בנימין נתניהו.

ברנע התייחס בנאומו למבצע הביפרים נגד מחבלי חיזבאללה בלבנון, כמו גם לביצועי הארגון במבצע "עם כלביא" באיראן: "בשנה החולפת מומש אירוע היסטורי אולי הגדול מכולם - מבצע עם-כלביא. בהובלת צה"ל ובשת"פ עם המוסד הצלחנו להנחית מכה קשה וכואבת על אויב שפועל לאיים באופן קיומי על מדינת ישראל. המוסד עבד שנים ארוכות, והביא את היתרונות היחסיים שלו לידי ביטוי. מימשנו שורת מבצעים דמיוניים אחד אחרי השני. צה"ל, בראש ובראשונה, ביכולותיו האדירות, והמוסד לצידו, הצליחו להטות את הכף במלחמה. נמשיך לבנות ולהעצים את יכולותינו באיראן, נפקח את עינינו מתוך איראן על מה שמתבצע בחדרי חדרים, ולא ניתן לרעיונות, שעלולים לפגוע בביטחוננו, לצמוח".

רה"מ נתניהו הוסיף: "במשך שנים אנחנו נפגשים, וכל פעם אני מדבר איתכם על הדבר שהוא באמת הכי חשוב, וזה האיום הקיומי מצד כוונותיה של איראן, ופעולותיה להתחמש בנשק גרעיני. וכאן היינו מוכרחים לפעול מיד, כי אם לא היינו פועלים תוך שנה האיום הזה היה על ראשינו, וכורת את ראשה של המדינה, ואני מציין שיש לכם חלק עצום בזה, שהגענו לרגע הזה עכשיו, ולא קודם לכן, כי אני מעריך שהפעילות שאתם עשיתם, כמעט שום גורם אחר לא עשה את זה, הייתה עזרה כמובן חשובה, אבל עיקר הפעילות נעשתה על ידי המוסד.

באתי לכאן להגיד לכם שאני משוכנע שעם ישראל, העם הלביא הזה, יש את הכוחות, את תעצומות הנפש, את היצירתיות, את הגבורה ואת התעוזה והנחישות, והנחישות, להבטיח את עתידנו, לנו, לילדינו, לנכדינו ולדורות שיבואו אחרינו".