ממגדלי טרור למגדלי קלפים: התמונות המעניינות של השבוע מעזה

בפינה חדשה ב"מגזין השבת", מיכל רבינוביץ' וברוך ידיד יוצאים לסיבוב בשכונה - ומביאים את התמונות הכי מעניינות של השבוע בעזה. והערב, מבט אל מגדלי הטרור שהפכו למגדלי קלפים במהלומת הפתיחה של צה"ל.

על פי העזתים, כ-40-50 מגדלים ו/או בניינים המשמשים את חמאס למודיעין כבר נפלו, בהם הבניין הגבוה ביותר בעזה, בניין בן 20 קומות סמוך לחוף הים. בין היתר הופלו בשכונת רימאל, בניין "עזה", "מוהאנה", ועוד. עזה משנה את פניה וקו הנוף משתנה, בעוד ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר: "זו רק ההתחלה".

קו הגובה ברצועה הולך ונעלם, ועשרות אלפי תושבים שהתגוררו בבניינים אלה נאלצים לעבור לגור למטה, כחגורה של מגן אנושי. בינתיים, ההרס משמעותי ברחבי הרצועה והמשמעות היא גם מבצעית וגם תודעתית. צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד