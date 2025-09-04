כ"ץ מאיים אחרי הירי מתימן: "נשלים את כל עשר המכות"
על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות • אתמול: חמאס טען כי הוא מוכן לפעול לעסקה שתביא לשחרור כל החטופים בתמורה למספר מוסכם של אסירים וסיום המלחמה בעזה - נתניהו מכחיש • כל העדכונים מהיום ה-699 למלחמה
היום ה-699 למלחמה: טיל ששוגר מתימן נפל לפנות בוקר (חמישי) בשטח פתוח מחוץ לישראל. לפי מדיניות - לא הופעלו התרעות.
מה מתבשל בסעודיה? חמאס משדר נכונות לעסקה כוללת - המתווכים מדווחים על הצעה אמריקנית חדשה
שר הביטחון ישראל כ"ץ אחרי ירי הטילים מתימן: "החות'ים שוב ירו טילים לעבר ישראל. מכת חושך, מכת בכורות - נשלים את כל עשר המכות"
ראש הממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, בריאיון: "מה שאנחנו עדים לו כעת בעזה הוא אולי אחד הפרקים האפלים ביותר ביחסים הבינלאומיים במאה ה-21, ובנוגע לכך מה שאני חייב לומר הוא שספרד הייתה קולנית מאוד בתוך האיחוד האירופי וגם בתוך הקהילה הבינלאומית" (אואן אלתרמן)
לפני זמן קצר, טיל ששוגר מתימן נפל בשטח פתוח מחוץ לשטח מדינת ישראל. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות
צה״ל זיהה כי שוגר טיל מכיוון תימן לשטח ישראל, מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום