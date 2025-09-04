ראש הממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, בריאיון: "מה שאנחנו עדים לו כעת בעזה הוא אולי אחד הפרקים האפלים ביותר ביחסים הבינלאומיים במאה ה-21, ובנוגע לכך מה שאני חייב לומר הוא שספרד הייתה קולנית מאוד בתוך האיחוד האירופי וגם בתוך הקהילה הבינלאומית" (אואן אלתרמן)