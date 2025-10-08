חשש כבד לחייו: משפחת החטוף ביפין ג'ושי תחשוף הערב תיעוד שלו מהשבי

חשש כבד לחייו: משפחתו של החטוף הנפאלי ביפין ג'ושי תחשוף הערב (רביעי) תיעוד שנאסף כשלל צה"ל והובא לידיעתם על ידי גורמי המודיעין. אורכו של הסרטון, בו נראה ביפין בשבי חמאס, הוא כחצי דקה. על פי ההערכות הוא צולם בנובמבר 2023, כחודש לאחר החטיפה.

"אות החיים שנמצא בעזה, אותו אנו חולקים איתכם היום, מהווה עבורנו עוגן של אמונה איתנה כי הוא בחיים", סיפרה המשפחה.

כזכור, ביפין הוא סטונדט לחקלאות שהגיע לקיבוץ עלומים מנפאל פחות מחודש לפני המלחמה. בבוקר השבעה באוקטובר הוא התחבא עם חבריו במיגונית בקיבוץ. כשהמחבלים השליכו לתוכה רימון ראשון הוא הצליח להדוף אותו ולזרוק אותו החוצה, אך הרימון השני שנזרק לעברם הותיר אותו ואת חבריו מחוסרי הכרה - ומשם הוא נחטף לצד כמה עובדי חקלאות נוספים מארצו.

כזכור, באוגוסט האחרון, קרוב לשנתיים לאחר שנחטף, הגיעה לראשונה משפחתו של ביפין לעצרת בכיכר החטופים בתל אביב. אחותו פושפה נשאה דברים: "לקח לנו 22 חודשים למצוא את הכוחות להגיע לכאן. היינו מבודדים בנפאל". היא פנתה לאחיה בנפאלית: "אני מתגעגעת אליך מאוד. אל תאבד את התקווה, היה חזק, הישאר בחיים!".

"אחי הוא סטודנט שנקלע למלחמה שאין לו בה צד", סיפרה פושפה. "הסרטונים האחרונים של רום ואביתר ריסקו אותנו. אמא ואבא שלי הרוסים, בקושי מחזיקים מעמד. הם מתגעגעים לבן היחיד שלהם. אני מתגעגעת לחבר הכי טוב שלי – לזה שחולם לגדל בננות כדי לייצר צ’יפס בננה. לבחור היצירתי והמצחיק", אמרה.

ביפין הוא אחד משני החטופים היחידים, יחד עם תמיר נמרודי, שלא התקבל לגביהם אות חיים עד ליום זה.