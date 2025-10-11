ההיערכות לשחרור: המשפחות נתבקשו להיות מוכנות ל"הקפצה"

ההיערכות בעיצומה: בישראל מעריכים כי החטופים ישוחררו ביום שני, עם אור ראשון, אך ערוכים לשחרור כבר במהלך יום ראשון. גורמים ישראלים אמרו הערב (שבת) ל-i24NEWS כי "ישנה הבנה שזו לא מריחת זמן של חמאס, אלא היערכות שלו". עוד נודע, כי המשפחות התבקשו להכין חפצים אישיים לשבים - ולהיות מוכנים ל"הקפצה".

כתבנו המדיני גיא עזריאל דיווח ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ' כי "בישראל מוכנים להפעלה מיידית", שכן השחרור עלול לקרות בכל רגע. עם זאת, בפועל, מודים כי הכל נזיל - ולא באמת יודעים למה לצפות. ההערכות, ככל שיש כאלה, מתבססות על מידע מודיעיני והצהרות של חמאס ולא על מידע קונקרטי שמועבר מארגון הטרור דרך הצלב האדום.

במקביל, גם בצלב האדום אומרים ל-i24NEWS: "אנחנו בקשר עם כל הגורמים ומוכנים להוציא לפועל את החלקים ההומניטריים של ההסכם לכשנדרש", כשאין בידיהם אינדיקציות לגבי המועד. מה שכן ברור זה שהשחרור - יקרה בפעימה אחת. "אנחנו ערוכים לכך כולל במהלכים מול הצלב האדום. השחרור הזה הוא חריג, ונערכים לקבל חטופים חללים במקביל", נודע.

במקביל, כתבנו הפוליטי נדב אלימלך דיווח ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ' כי אלוף במילואים ניצן אלון, ראש מפקדת החטופים של צה"ל, שוחח עם המשפחות.

"ייתכן וחמאס יבצע את השחרור לקראת סוף 72 השעות שהוקצבו", אמר, "ההסכם מחייב את חמאס להשיב את כל החטופים". הוא הוסיף: "יוקם מנגנון לאיתור החללים שלא יוחזרו במסגרת הזמנים הזו - וחמאס מחוייב לבצע את המאמצים הנדרשים להחזיר את כולם".