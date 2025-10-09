כך נסגרה העסקה: מאחורי הקלעים והציטוטים | מיוחד
זה היה מו"מ אינטנסיבי וקצר, כאשר טראמפ היה מעורב בכל פרט • ברגע ששני יועציו הבכירים - ויטקוף וקושנר - הגיעו לשארם, היה ברור שזה עניין של שעות עד שייסגר הסכם • צפו בכתבה המלאה של עמיחי שטיין
1 דקות קריאה
כך נסגרה עסקת החטופים: זה היה משא ומתן אינטנסיבי וקצר, כאשר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היה מעורב בכל פרט. ברגע ששני יועציו הבכירים - סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר - הגיעו לשארם א-שייח', היה ברור שזה עניין של שעות עד שייסגר הסכם.
כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין על הדרמות והמהלכים מאחורי הקלעים, שסופם - שחרור החטופים בתחילת השבוע הבא וסיום המלחמה.
