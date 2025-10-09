כך נסגרה העסקה: מאחורי הקלעים והציטוטים | מיוחד

זה היה מו"מ אינטנסיבי וקצר, כאשר טראמפ היה מעורב בכל פרט • ברגע ששני יועציו הבכירים - ויטקוף וקושנר - הגיעו לשארם, היה ברור שזה עניין של שעות עד שייסגר הסכם • צפו בכתבה המלאה של עמיחי שטיין

עמיחי שטיין
עמיחי שטיין ■ כתב לענייני דיפלומטיה
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
Video poster
כך נסגרה העסקה: כל הפרטים

כך נסגרה עסקת החטופים: זה היה משא ומתן אינטנסיבי וקצר, כאשר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היה מעורב בכל פרט. ברגע ששני יועציו הבכירים - סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר - הגיעו לשארם א-שייח', היה ברור שזה עניין של שעות עד שייסגר הסכם. 

כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין על הדרמות והמהלכים מאחורי הקלעים, שסופם - שחרור החטופים בתחילת השבוע הבא וסיום המלחמה.

צפו בכתבה המלאה מתוך המהדורה המרכזית

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות