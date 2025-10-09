כך נסגרה העסקה: מאחורי הקלעים והציטוטים | מיוחד

זה היה מו"מ אינטנסיבי וקצר, כאשר טראמפ היה מעורב בכל פרט • ברגע ששני יועציו הבכירים - ויטקוף וקושנר - הגיעו לשארם, היה ברור שזה עניין של שעות עד שייסגר הסכם • צפו בכתבה המלאה של עמיחי שטיין