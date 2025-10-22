על מדים: שורד השבי מקסים הרקין בטקס מצטיינים בצה"ל

בטקס המצטיינים של מרכז ההובלה של אט"ל שנערך אתמול (שלישי) במחנה גור, השתתף סרן (במיל') מקסים הרקין, שחזר בשבוע שעבר משבי חמאס לאחר כ-738 ימים.

מקסים סיים את קורס הקצינים המיועד לחיילי מילואים רק כחודשיים לפני חטיפתו ממסיבת הנובה. הוא היה אמור להיכנס לתפקידו כמפקד מחלקה בגדוד 6917 ב-9 באוקטובר. בזמן החטיפה, מקסים השליך את חוגרו על מנת שלא יזוהה כחייל.

אתמול, כ-8 ימים לאחר חזרתו, הגיע מקסים לטקס בראשות מפקד מרכז ההובלה, שם פגש את חבריו ליחידה, ובאופן בלתי מתוכנן, החליט לעלות לבמה ולשאת דברים. "אני גדלתי במרכז ההובלה בשירות הסדיר שלי וגם המשכתי למילואים. תמיד היחידה הזאת הייתה מאוד חשובה בחיים שלי. זה החיים הצבאיים שלי - יש לנו חיי אזרחות ויש לנו חיים שהם במדים".

"אני חייב להודות לכם שאתם, מ-7 לאוקטובר ועד היום, תורמים את החיים האזרחים שלכם למען החיים הצבאיים שלכם - למען מטרה עליונה. בעיני, זו עבודת קודש. אתם תורמים את הזמן, את הכוח ואת הנשמה ועושים הכל בשביל לנצח ובשביל להחזיר אותנו הביתה".

"וכשאני אומר אותנו, זה גם את כל החללים שנשארו שם. בזכותכם, אני פה, אני לא אומר את זה סתם - בזכות כל אחד מכם חזרתי הביתה לפני כמה ימים למשפחה האזרחית שלי והיום בזכותכם חזרתי למשפחה שלי על מדים", אמר מקסים.