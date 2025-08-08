נתניהו: "נשחרר את עזה מחמאס - ונעביר אותה לשלטון חדש"

מומלצים -

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב הערב (שבת) לביקורת העולמית על אישור הקבינט המדיני ביטחוני אתמול להרחיב את פעילות צה"ל בעזה. בתגובה, שנכתבה באנגלית בחשבונו ברשת X הוא כתב: "לא נכבוש את עזה - נשחרר את עזה מחמאס". הוא ציין שהדבר הזה "יסייע בשחרור חטופינו".

"עזה תהיה מפורזת, ותוקם הנהגה אזרחית שלווה שאינה הרשות הפלסטינית, אינה חמאס ואינה אף ארגון טרור אחר", הבטיח נתניהו בציוץ. "זה יסייע להבטיח שעזה לא תהווה איום על ישראל בעתיד".

גם שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס להחלטה מאמש, וציין שצה"ל ערוך להוציא לפועל את התוכניות שאושרו באופן מיידי. "הוסמכתי יחד עם ראש הממשלה לאשר את תוכניות צה"ל ליישום החלטות הקבינט, וצה"ל נערך כבר היום לביצוע מלא של ההחלטות". כתב בהודעה שהוציא.

כ"ץ ציין שההחלטה שהתקבלה תאפשר לישראל להשיג את מטרות המלחמה, שנה ועשרה חודשים לאחר שהחלה. "החלטת הקבינט אתמול על המשך פעילות עוצמתית בעזה מעבירה מסר ברור - ישראל נחושה להשיג את מטרות המלחמה: הכרעה מוחלטת של החמאס, יצירת התנאים להחזרת כל החטופים, והבטחת שלום היישובים הישראלים באמצעות מרחב ביטחון היקפי וחזק בעזה".

בתוך כך, שוחח היום הרמטכ"ל אייל זמיר עם מפקדים בפיקוד הדרום, ואמר להם שצה"ל נערך להרחבת הלחימה. "אנחנו מתעסקים בתכנית החדשה, נעמיק את התכנון, ניערך ברמה הגבוהה ביותר על כלל המשמעויות. וכמו בכל פעם, נבצע את המשימה בצורה הטובה ביותר".

זמיר לקח עליו ועל הדרג הפיקודי בצה"ל את האחריות למוכנות של הצבא, והתחייב פעם נוספת לא להאריך את ימי המילואים מעבר לזמן שנקבע. "נמשיך להוביל מתוך אחריות לאומית המוטלת על צה״ל ומפקדיו. עלינו האחריות לכשירות הצבא, לביטחון המדינה ואזרחיה, להשבת החטופים והכרעת חמאס וכך נעשה. האחריות שלי היא לספק לכם וללוחמים בפרט וודאות ככל שניתן, לייצר הפוגות ואורך נשימה ראוי".

בדבריו, התייחס זמיר במרומז לדבריו של שר הביטחון השבוע לפיהם "אחרי שהדרג המדיני יקבל את ההחלטות הנדרשות, הדרג הצבאי יבצע במקצועיות את המדיניות שתיקבע. תפקידי כשר הביטחון הממונה על צה"ל לוודא שכך יהיה - וכך אעשה".

הקבינט המדיני בטחוני אישר אתמול את תוכניתו של נתניהו להשתלטות מלאה על הרצועה, שכוללת כיתור של העיר עזה והעברת מיליון אזרחי העיר דרומה. לאחר מכן, אמר ל-i24NEWS גורם מדיני, יהיה "טיפול במעוזי הטרור בעיר" ובהמשך יתרחב המבצע גם למחנות המרכז.

ההערכה היא כי הפעולה הזאת תיקח לפחות חצי שנה. גורם מדיני אמר ל-i24NEWS כי "נתניהו נחוש שזה הדרך היחידה להביע להכרעת חמאס". בראיון לרשת פוקס אמר ראש הממשלה: "אנו מתכוונים להשתלט צבאית על רצועת עזה, לפרק את חמאס, ולהעבירה לשלטון אחר".