לשכת ראש הממשלה מגיבה היום (חמישי) להודעת צבא לבנון שטוענת כי דרום המדינה פורק מנשקו: "הסכם הפסקת האש קובע באופן ברור כי על חיזבאללה להתפרק לחלוטין מנשקו. הצעדים שנוקטת ממשלת לבנון וצבא לבנון בכיוון - התחלה מעודדת, אך הם רחוקים מלהיות מספקים". הפרה נוספת של הפסקת האש: צה"ל זיההשיגור כושל של רקטה מהעיר עזה, שנחתה בתוך הרצועה, בשטח בשליטת חמאס. מצה"ל נמסר: "רואים זאת בחומרה".

דיווח פלסטיני: מטוסי צה"ל תקפו אווירית באזור בית החולים "חמד" שבצפון-מערב העיר עזה (איילי כהן) צה"ל זיהה שיגור כושל שבוצע ממרחב העיר עזה לעבר ישראל. השיגור נפל בתוך הרצועה, בשטח בשליטת חמאס, ובסמוך לבית חולים. בסגירת מעגל מהירה, צה"ל תקף באופן ממוקד את נקודת השיגור. עוד נמסר כי הצבא "רואה זאת בחומרה" (ינון שלום יתח) צבא לבנון הודיע על פירוז דרום המדינה מנשק וכי הצליח לבסס באופן "יעיל ומוחשי" מונופול מדינתי על הנשק. עוד הוסיף שנותרה עבודה בפינוי תחמושת שלא התפוצצה ובחשיפת מנהרות באזור (רון צור) דיווח: תקיפת מזל"ט ישראלי על העיירה טייבה שבדרום לבנון