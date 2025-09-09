עינב צנגאוקר על החיסול בקטאר: "אני רועדת מפחד. יכול להיות שברגעים אלה ממש ראש הממשלה בעצם התנקש במתן שלי, חרץ את גורלו. מי שמחליט לסכן את חיי מתן שלי בכוונה רוצח אותו. למה הוא מתעקש לפוצץ כל סיכוי לעסקה? מדובר בחיים של הילד שלי, החיים של מתן שלי תלויים על הכף! שוב ושוב ושוב ראש הממשלה מחבל בעסקה. נמאס! סיימו את המלחמה הזאת כבר ותחזירו את כולם בהסכם כולל!" (עדי כהן)

