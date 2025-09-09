מבצע "פסגת אש" בקטאר: חאלד משעל ושלושה בכירי חמאס נוספים חוסלו
ישראל תקפה את מטה ארגון הטרור בבירה הקטארית • בישראל הדגישו: אין חסינות למחוללי 7 באוקטובר" • גורמים ל-i24NEWS: "ארה"ב עודכנה מראש" • למעלה מעשרה מטוסים השתתפו במבצע • שידור ישיר
מומלצים -
מבצע "פסגת אש": צה"ל אישר היום (שלישי) רשמית כי חיל האוויר תקף באופן ממוקד את צמרת הנהגת ארגון הטרור חמאס. בהודעה נמסר כי "חברי ההנהגה שהותקפו הובילו את פעילות ארגון הטרור במשך שנים, ואחראים באופן ישיר לביצוע טבח ה-7 באוקטובר וניהול המלחמה נגד מדינת ישראל". ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעה באנגלית בה מסר כי "ישראל יזמה, ניהלה ולוקחת על עצמה את מלוא האחריות על המבצע".
שידור חי:
מקורות מסרו לאלערבי TV: "דיווחים מצביעים על כך שבני משפחתו של מנהיג חמאס ח'ליל אל-חיה נפצעו בתקיפה בדוחא" (ניר מגנזי)
יו"ר כחול לבן בני גנץ כתב בחשבון ה-X שלו: "צריך לרדוף את מחבלי חמאס וראשיו בכל מקום ובכל זמן.
אני מברך את הדרג המדיני על ההחלטה לבצע את הסיכול ואת צה"ל, שב"כ וכל גופי הביטחון על ביצוע המהלך. הדבר החשוב ביותר כעת: לא לפספס הזדמנויות. למנף את ההישגים של לוחמינו כדי להשיב את כל החטופים ולהחליף את שלטון החמאס בעזה" (נדב אלימלך)
https://x.com/i/web/status/1965417904561656024
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .
מנהיג בולט בחמאס הדגיש בשיחה עם רשת "אל מיאדין" הלבנונית: "כל חברי הנהגת חמאס בדוחא בחיים לאחר התוקפנות הישראלית שניסתה להתנקש בהם" (ניר מגנזי)
נתניהו בתגובה ראשונה באנגלית: "הפעולה נגד ראשי ארגון חמאס הייתה פעולה ישראלית עצמאית לחלוטין. ישראל יזמה, ניהלה ולוקחת על עצמה את מלוא האחריות" (נדב אלימלך)
הג'יהאד האסלאמי: "התקפת היישות הציונית על פגישת מנהיגי חמאס בדוחא, בירת קטאר, היא מעשה פלילי מובהק המפר את כל הסטנדרטים והערכים האנושיים ואת החוקים והנורמות הבינלאומיות" (ניר מגנזי)
עינב צנגאוקר על החיסול בקטאר: "אני רועדת מפחד. יכול להיות שברגעים אלה ממש ראש הממשלה בעצם התנקש במתן שלי, חרץ את גורלו. מי שמחליט לסכן את חיי מתן שלי בכוונה רוצח אותו. למה הוא מתעקש לפוצץ כל סיכוי לעסקה? מדובר בחיים של הילד שלי, החיים של מתן שלי תלויים על הכף! שוב ושוב ושוב ראש הממשלה מחבל בעסקה. נמאס! סיימו את המלחמה הזאת כבר ותחזירו את כולם בהסכם כולל!" (עדי כהן)
https://x.com/i/web/status/1965414641418592329
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .
למעלה מעשרה מטוסים עם למעלה מעשרה חימושים השתתפו במבצע "פסגת האש" (ינון שלום יתח)
מקור בכיר בחמאס לאל ג'זירה: "משלחת הבכירים הותקפה במהלך פגישה לדיון בהצעה האחרונה של הנשיא טראמפ" (ניר מגנזי)
במהלך התקיפה: הרמטכ"ל היה בבור חיל האוויר יחד עם מפקד חיל האוויר (ינון שלום יתח)
המבצע נוהל מחמ"ל המבצעים המיוחדים של שב"כ במרכז הארץ, כאשר הם הכווינו מודיעינית - וחיל האוויר ביצע. בעת התקיפה, נכחו בחפ"ק: ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ, מ' ממלא מקום ראש השב"כ, מ' ממלא מקום סגן ראש השב"כ וראש אמ"ן האלוף שלומי בינדר. המבצע בשב"כ בוצע על ידי החטיבה לסיכול טרור מקרב יעדים פלסטינים בחו"ל והיחידה המבצעית (ינון שלום יתח)
מקור בכיר בחמאס לאל-ג'זירה: "משלחת הנהגת חמאס, בראשות ח'ליל אל-חיה שרדה את המתקפה" (הדר בטשי)
יועץ מדיני לאיחוד האמירויות בשיחה עם סוכנות הידיעות "רויטרס": "עומדים עם קטאר ומגנים את התקיפה הישראלית" (ברק בטש)
חוסיין א-שיח', סגנו של אבו מאזן: "אנחנו מגנים בתוקף את המתקפה הישראלית הנוראית שכוונה נגד קטאר. מתקפה זו מהווה הפרה חמורה של החוק הבינלאומי וריבונותה של מדינת קטר ונחשבת לאיום על הביטחון והיציבות באזור" (הדר טבשי)
https://x.com/i/web/status/1965409345476448652
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .
לפיד: "מברך את חיל האוויר, צה״ל, שב״כ וכל כוחות הביטחון על פעולה יוצאת דופן לסיכול אויבנו (ארי קלמן)
בישראל פסימיים לגבי ההגעה של משעל לפסגה (ינון שלום יתח)
דיווח באל-ערביה: ניזאר עוודאלה, אדריכל עסקת שליט, חוסל (ברק בטש)
שגרירות ארה"ב בדוחא מוציאה הוראת שהייה במקלטים לאזרחים האמריקנים הנמצאים במדינה (נטלי הוויט)
https://x.com/i/web/status/1965410250707935632
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .
דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי: "פסגת האש - הופצצה הנהגת חמאס הטרוריסטית" (ניר מגנזי)
בקטאר מאשימים: "כפי שקרה בעבר, הישראלים חיבלו בתקוות לשלום, מה מה שיגרום להארכת המלחמה ויקשה על המאמצים להחזיר את החטופים" (עמיחי שטיין)
גורם המעורה בפרטים ל-i24NEWS: "משלחת חמאס התכנסה לדיון בהצעה אמריקנית חדשה שהועברה אליהם אתמול ע"י ראש ממשלת קטאר. הכינוס התקיים אחרי שחלק מבכירי חמאס שבו מטורקיה" (עמיחי שטיין)