יקבל את הנובל המיוחל? משפחות חטופים המליצו על טראמפ לזכייה

משפחות חטופים שלחו היום (שני), מכתב תקדימי לחברי ועדת פרס נובל לשלום, ברקע המשא ומתן המתהווה ובהמשך להצהרות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ובו מפצירות המשפחות להעניק לו את הכבוד. ״לראשונה מזה חודשים רבים, יש בנו תקווה אמיתית שהסיוט שלנו יסתיים. אנו בטוחים, שהנשיא לא ינוח ולא יעצור עד אשר יושב החטוף האחרון, המלחמה תסתיים, והשלום והשגשוג יושבו למזרח התיכון״, נכתב.

בפתח המכתב נכתב: ״אנו פונים אליכם כמשפחות שחוו אפלה שלא ניתנת לתיאור - משפחות שנקרעו מיקיריהם שבשבי, שחיות מדי יום עם הכאב של כיסא ריק סביב השולחן, ועם התקווה הנואשת שיקירינו ישובו הביתה. היום אנו פונים אליכם בהערכה רבה ותחושת דחיפות ובהילות, כדי להפציר בכם להעניק את פרס נובל לשלום לנשיא דונלד טראמפ״.

בהמשך ציינו כי לאחר כמעט שנתיים של סיוט, הגיעה לנקודת מפנה קריטית. ״נחישותו של הנשיא טראמפ להביא שלום הפכה למציאות את מה שרבים אמרו כי הוא בלתי אפשרי. מרגע כניסתו לתפקיד, הוא הביא לנו אור בשעותינו האפלות ביותר״, אמרו. זאת לדבריהם, באמצעות ״מחויבותו הבלתי מתפשרת ומנהיגותו יוצאת הדופן״ שהשיבה 39 מבני המשפחות הביתה.

בנוסף כתבו כי, מאמציו אפשרו למשפחות לקבור את יקיריהם בכבוד הראוי ולזכות לסגירת המעגל - זכות שחששו כי לעולם לא תינתן. ״הנשיא טראמפ שם בראש סדר העדיפויות שלו את שחרור החטופים מאז תחילת כהונתו, והצליח להביא לשחרורם של עשרות אזרחים אמריקאים וכן חטופים ממדינות אחרות ברחבי העולם״, אמרו.

המשפחות הזכירו כי ברגעים אלו ממש תוכניתו המקיפה של הנשיא טראמפ לשחרור כל החטופים והחטופה ולסיום המלחמה מונחת על שולחן הדיונים. ״אנו בטוחים, שהוא לא ינוח ולא יעצור עד אשר יושב החטוף האחרון, המלחמה תסתיים, והשלום והשגשוג יושבו למזרח התיכון״, הוסיפו.

במכתבם התייחסו גם לפעולות נוספות של טראמפ להבאת שלום עולמי. ״מאז חודש ינואר, הוא תיווך בהצלחה בפתרון של סכסוכים רבים ברחבי העולם. במקום שאחרים ראו אלימות חסרת מוצא, הוא ראה הזדמנות לשלום. במקום שבו דיפלומטים הציגו את חוסר האפשרויות - הוא השיג תוצאות״, שיבחו המשפחות.

עוד טענו כי במהלך השנה האחרונה, אף מנהיג או ארגון לא תרם לשלום בעולם יותר מהנשיא טראמפ. בעוד שאחרים דיברו על שלום, הוא הביא אותו הלכה למעשה, ובעוד שאחרים נתנו הבטחות ריקות, הוא סיפק תוצאות ממשיות שהצילו אינספור חיים.

הפונים ביקשו להזכיר כי פרס נובל לשלום נועד לכבד את מי ש״פעלו יותר מכל או בצורה הטובה ביותר למען אחווה בין עמים, לביטול או לצמצום צבאות קבע ולקידום כינוסי שלום״ וכי הנשיא מגלם חזון זה. הוא לא הסתפק בדיבורים על שלום - הוא הגשים אותו.

לאחרונה גם ראש הממשלה בנימין נתניהו המליץ על מועמדותו של טראמפ לקבלת פרס נובל לשלום. ההמלצה נגעה להישגים שכבר הושגו, בהם הסכמי אברהם, ולא על הישגים מובטחים להמשך. עוד קודם לכן שני סנאטורים מארצות הברית שלחו המלצה לפרס זה. האחרון שבהם, הנציג ממדינת ג'ורג'יה באדי קרטר, כתב בחודש יוני לוועדת הפרס כי הנשיא שיחק תפקיד "יוצא דופן והיסטורי" בכך שהוא סיים את "הסכסוך המזוין בין ישראל לאיראן ומנע מהמדינה התומכת הגדולה ביותר בטרור בעולם להשיג את הנשק הקטלני ביותר על פני כדור הארץ". בשנה שעברה, עשה זאת גם חבר הקונגרס דארל איסה, רפובליקני מקליפורניה, בטענה שהניצחון של טראמפ בבחירות 2024 היה בעל "השפעה מדהימה" על השלום בעולם.

הנשיא טראמפ ידוע כמי שחושק בפרס נובל לשלום ואינו מסתיר זאת. במספר הזדמנויות העיד על עצמו כי הוא ראוי לכבוד וסבור כי עליו לקבלו.