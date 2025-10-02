דיווח: מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס אותת למתווכות כי יסרב לתוכנית טראמפ

רשת BBC דיווחה היום (חמישי) כי המתווכות בשיחות המשא ומתן נמצאות בקשר עם מנהיג הזרוע צבאית של חמאס בעזה, עז א-דין אל-חדאד, שאותת כי אינו מסכים להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. על פי הדיווח, הוא מאמין כי מטרת ההצעה היא "חיסול הארגון", לכן בין אם הארגון מסכים ובין אם לאו - הוא נחוש להמשיך ולהילחם.

במקביל, הרשת הבריטית דיווחה כי חלק מההנהגה הפוליטית בארגון מוכנה לקבל את ההצעה - אך עם שינויים. למרות זאת, חשוב להדגיש כי השפעתם אינה מספקת, שכן הזרוע הצבאית היא זו שמחזיקה בחטופים.

עם זאת, בערוץ הסעודי "אל-חדת'" נטען מפי מקורות פלסטינים כי "חמאס עדיין מקיים התייעצויות עם הפלגים והמתווכים". לדברי המקורות שצודדו בדיווח, "הפלגים הפלסטיניים הביעו חששות לגבי כמה סעיפים בתוכנית טראמפ".

עוד נטען כי "הפלגים הפלסטינים ביקשו לוח זמנים לנסיגה הישראלית מעזה", ו"הם חוששים מכך שהמצב בלבנון - יתרחש גם בעזה". בהמשך הדיווח נכתב עוד כי "הפלגים טוענים שהתוכנית שקיבלו שונה מזו שהוצגה למנהיגים הערבים. הם גם דורשים ערבויות ברורות להפסקת המלחמה".