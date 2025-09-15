זעקת משפחות החטופים: "היקירים שלנו משמשים מגן אנושי"

בצל כיבוש העיר עזה המתקרב, המאבק לשחרור החטופים שעדיען נמצאים בשבי - מחריף • אימו של החטוף גיא גלבוע־דלאל חשפה כי בנה נמצא מעל הקרקע ומשמש את מחבלי חמאס כחיץ מפגיעה במחבלים • צפו בכתבה של יונתן רוה

יונתן רוה
יונתן רוה ■ כתב i24NEWS
1 דקות קריאה
השימוש בחטופים כמגן אנושי: משפחות חטופים חרדות לגורלם

בצל כיבוש העיר עזה המתקרב, מאבק משפחות החטופים מחריף. אתמול, חשפה אימו של החטוף גיא גלבוע־דלאל: "הבן שלי נמצא מעל הקרקע בעזה ומשמש מגן אנושי". המשפחות שמטלטלות בין ייאוש לתקווה פונות לראשי מערכת הביטחון ודורשות - "אל תיתנו יד לפגיעה ברורה, צפויה ומכוונת בחטופים". צפו בכתבה המלאה של כתב i24NEWS יונתן רווה

