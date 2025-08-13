גורם ערבי ל-i24NEWS: זהו פתרון הקבע של מצרים ל"יום שאחרי"

מומלצים -

משלחת חמאס נמצאת בימים אלו בקהיר, שם מתחילות השיחות עם המודיעין המצרי לקראת הצגת יוזמה כוללת לשיקום הרצועה. על פי גורם ערבי הבקיא בפרטים, שדיבר היום (שלישי) עם i24NEWS, אחת ההצעות שעל השולחן היא מסירת רצועת עזה לאחריות ערבית מרובעת - מצרים, ירדן, סעודיה והאמירויות - למשך חמש עד עשר שנים.

במסגרת המתווה, כוח ערבי בפיקוח מצרי ובתמיכה אמריקנית יפעל להבטחת יישום המדיניות, בעוד שהממשל המקומי יהיה פלסטיני אך מוגדר "סמלי", ויכלול 11 אנשי צוות. בנוסף, מצרים מתכננת לאמן מאות פלסטינים כדי שיוכלו לנהל את הרצועה בהמשך.

השיחות מתנהלות בתיאום גם עם הרשות הפלסטינית ופת"ח, והגורם מציין כי ישראל דורשת לשמור לעצמה את זכות המרדף החם על פי ההסכמים הקיימים, כדי לפעול במקרה של איום ביטחוני. בשלב זה, לא התקבל אישור רשמי מצד ישראל על ההצעה.

המהלך מהווה ניסיון לקדם הסכמות קבועות ומקיפות לשיקום הרצועה, מעבר להסכמים חלקיים או זמניים.