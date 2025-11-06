ג'ושוע לואיטו מולל, הוא החלל החטוף שהושב הלילה לישראל

ג'ושוע לואיטו מולל הוא החלל החטוף שהושב אמש (רביעי) לישראל. ג'ושוע, סטודנט לאגרונומיה שהגיע מטנזניה ללימודים בישראל כשלושה שבועות לפני השבת השחורה, נחטף ונרצח ב-7 באוקטובר מקיבוץ נחל עוז שם עבד ברפת.

ג'ושוע הוא אחד מכמה עשרות סטודנטים מטנזניה שהגיעו לישראל שבועות לפני הטבח כדי להשתלם בחקלאות וללמוד בקמפוס החקלאי באיבים. הלימודים צפויים היו להתחיל מיד לאחר חגי תשרי, ועד אז עבדו מולל וחבריו לצד העובדים התאילנדים המועסקים בקיבוצי ומושבי העוטף. מולל התגורר בקיבוץ נחל עוז יחד עם סטודנט טנזני נוסף, אווסיוס הלמנגריד קלהופס.

מטעם מטה משפחות החטופים נמסר: "ג'ושוע לואיטו מולל ז״ל מטנזניה. ג'ושוע הגיע לקיבוץ נחל עוז 19 ימים בלבד לפני השבת השחורה, לאחר לימודי אגרונומיה באוניברסיטה. הוא תכנן ללמוד בישראל חקלאות מעשית, ולחזור למולדתו עם ארגז כלים רחב.

בבוקר השבעה באוקטובר ג׳ושוע עבד ברפת של הקיבוץ, עם פרוץ המחבלים הוא נרצח ונחטף לעזה. משפחתו מספרת שהיה מנומס, אדיב, חרוץ מאוד, בעל חיוך גדול שלא יורד מהפנים. הוריו וארבעת אחיו גרים בטנזניה".

כעת נותרו בעזה 6 חטופים חללים: סגן הדר גולדין, מני גודארד, ליאור רודאיף, דרור אור, רס"ל רן גואילי וסותטיסאק רינטלאק.