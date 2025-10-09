פרסום ראשון: כך נערכת מערכת הביטחון לקבלת החטופים

חלון הזמנים שניתן במערכת הביטחון להיערכות לקבלת החטופים השבים הוא החל מיום שבת והלאה, כשבמוקד: שחרור ביום אחד של כולם - כך פרסם היום (חמישי) לראשונה כתבנו הצבאי ינון שלום יתח. כתוצאה ממבצע "דלתות שמיים" בעסקת השחרור הקודמת, צה"ל מתכוון להקים מחדש את מרכז הקליטה ברעים.

שאר מרכזי הקליטה, בכרם שלום ובזיקים, צפויים להישאר סגורים. בנוסף, בעקבות ההערכה כי החטופים יגיעו במצב קשה יותר - נותנים במערכת הביטחון דגש מיוחד על הצוותים שיאספו את החטופים בנקודות החילוף. מאז העסקה הקודמת השטח השתנה - וצה"ל נערך לאפשרות שהשבים יובאו לחילוף על ידי הצלב האדום מנקודות חדשות.

זיהוי החטופים החללים יתבסס נכון לשעה זו על המכון לרפואה משפטית אבו כביר, כפי שהיה בשחרורים הקודמים, ובמקרה הצורך הם יועברו למחנה שורה. ההבנה היא כי ייצטרף להתבצע זיהוי יותר מהיר, מלקחי העבר שקרו, וניסיונות ההונאה של חמאס.

הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס היום בשעה 17:00 לדון בהסכם, שיובא בשעה 18:00 לאישור בישיבת הממשלה. כאמור, על העסקה הודיע הלילה הנשיא טראמפ בהודעה רשמית, בה אמר כי הושגו הבנות בין ישראל לחמאס על השלב הראשון במתווה. בהודעה ברשת החברתית שלו, כתב כי הוא "כל בני הערובה ישוחררו בקרוב מאוד, וישראל תסיג את כוחותיה לקו מוסכם".