שרד את ניסיון החיסול: הופעה פומבית ראשונה לאחד מבכירי חמאס

לראשונה מאז ניסיון החיסול בקטאר: בכיר חמאס טהאר א-נונו התראיין הערב (ראשון) לרשת אל ג'זירה הקטארית. זוהי ההופעה הפומבית הראשונה של הבכיר, שגורלו לא היה ברור מאז השבוע שעבר. "לא נהיה מודאגים לחטופים הישראליים יותר מנתניהו", אמר.

כזכור, ישראל ניסתה לחסל את בכירי חמאס ביום שלישי האחרון, בעת ששהו במטה הארגון בדוחא. מדובר היה במבצע משותף של צה"ל ושב"כ, במסגרתו כעשרה מטוסי חיל האוויר תקפו מבנה בו שהו בכירי הארגון בדוחא, בירת קטאר.

למרות שעברו מספר ימים מאז התקיפה - גורמים ישראלים רשמיים טרם חשפו מה עלה בגורל בכירי חמאס.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לנושא וכתב אמש בחשבון ה-X שלו כי "לבכירי חמאס הגרים בקטאר לא אכפת מתושבי הרצועה, אם הם יחוסלו - יוסר המכשול העיקרי לשחרור כל החטופים וסיום המלחמה". בדבריו, מתייחס נתניהו לפעולה נגד הבכירים בלשון עתיד.