צה"ל מאשר את פרסום i24NEWS: הכטב"ם שנפל באילת התגלה מאוחר

כפי שפורסם לראשונה ב-i24NEWS, צה"ל מאשר כי הכטב"ם שנפל אתמול באילת - התגלה בשלב מאוחר יחסית והתרעות פיקוד העורף הופעלו כנדרש בהתאם למדיניות. כך עלה מהתחקיר הראשוני שבוצע על ידי חיל האוויר.

עוד נמסר כי בוצעו נסיונות יירוט באמצעות מערכת כיפת ברזל, שלא צלחו. הסיבה לכך פוענחה והתיקון יושם בפועל. "מפקד חיל האוויר הנחה על מספר פעולות נוספות שייחזקו את ההערכות, יכולות הגילוי והיירוט ויתנו מענה הגנתי טוב יותר במרחב", כך צה"ל.

הכטב"ם ששוגר מתימן פגע סמוך לאזור תיירות מרכזי באילת. 48 נפצעו - בהם שלושה באורח קשה, שפונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. אדם נוסף נפצע בינוני והיתר באורח קל ונפגעי חרדה. כולם פונו על ידי צוותי מד"א לבית החולים יוספטל בעיר. החות'ים לקחו אחריות על השיגורים. ל-i24NEWS נודע, כי שני המיירטים ששוגרו לעברו כשלו, בנקודה מסוימת - לא ניתן היה לשגר מיירטים בעקבות הגובה הנמוך. בצה"ל ממשיכים לתחקר את האירוע.