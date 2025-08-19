גורמים ישראלים: "כרגע ממשיכים בתכנון המבצע לכיבוש העיר עזה" | עמיחי שטיין

מומלצים -

יממה אחרי הסכמת חמאס למתווה המצרי לעסקת חטופים, עדין ממתינים לתשובה רשמית של ישראל, כשבינתיים נשמעים מסרים עמומים בשם גורמים מדיניים באשר לסיכוי שהתשובה תהיה חיובית. במקביל, גורמים ישראלים מסרו כי "כרגע ממשיכים בתכנון המבצע לכיבוש העיר עזה".

במסגרת דיון שיתקיים הערב (שלישי), הרמטכ"ל יציג לשר הביטחון כ"ץ את התוכניות לכיבוש העיר עזה. ביום חמישי, עתיד להתקיים דיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לאישור התוכניות.

גורם מדיני אמר ל-i24NEWS: "נחושים לממש את החלטת הקבינט לכיבוש העיר עזה אלא אם כן יתקבל מתווה שיכלול הצעה שתכלול את שחרור כל החטופים וסיום המלחמה בתנאים שהציג ראש הממשלה". כלומר, בישראל בוחנים את המתווה - אבל מבהירים שרוצים לראות מתווה כולל לשחרור כל החטופים.

צפו בדיווח המלא של הכתב לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין בתחילת העמוד